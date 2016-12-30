Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство одного дома для волнового переселения в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова) Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство одного дома для волнового переселения в 2017 году. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белова на пресс-конференции 29 декабря 2016 года.



Дума Нижнего Новгорода



Активное строительство домов по этой программе велось в 2013-2014 годах, к концу 2014 года были построены



Как отметил сегодня Белов, после 2014 года программа приостановила свое действие, и в 2015-2016 годах новые дома не строились. Приостановление программы он объяснил финансовой ситуацией и тем, что в 2015 году градостроительные полномочие были переданы на уровень области.



По его словам, на декабрь 2016 года в Нижнем Новгороде насчитывается 409 аварийных домов, подлежащих расселению. "По плану мы должны их расселить к 2029 году, но мы надеемся, что это произойдет раньше", - сказал Белов и добавил, что горадминистрация планирует в 2017 году начать строительство хотя бы одного дома. На данный момент финансирование на это не заложено, но Белов надеется, что в течение года оно появится. Сити-менеджер не стал пока раскрывать, в каком районе города планируется построить этот дом, сказав, что есть несколько участков, и что окончательное решение пока не принято.







Нижегородская администрация рассчитывает начать строительство одного дома для волнового переселения в 2017 году. Об этом сообщил глава горадминистрации Сергей Белова на пресс-конференции 29 декабря 2016 года.Дума Нижнего Новгорода одобрила принцип "волнового переселения" при расселении жителей ветхого и аварийного фонда еще в декабре 2011 года. Он предполагает, что за счет бюджетных и инвестиционных средств строятся дома для жителей ветхого фонда, а на освободившихся территориях, в свою очередь, будет осуществляться комплексная застройка. Тогда планировалось, что программа будет завершена к концу 2015 года.Активное строительство домов по этой программе велось в 2013-2014 годах, к концу 2014 года были построены четыре дома . Всего за 2013-2014 год общая стоимость контрактов на строительство превысила 1,3 млрд рублей.Как отметил сегодня Белов, после 2014 года программа приостановила свое действие, и в 2015-2016 годах новые дома не строились. Приостановление программы он объяснил финансовой ситуацией и тем, что в 2015 году градостроительные полномочие были переданы на уровень области.По его словам, на декабрь 2016 года в Нижнем Новгороде насчитывается 409 аварийных домов, подлежащих расселению. "По плану мы должны их расселить к 2029 году, но мы надеемся, что это произойдет раньше", - сказал Белов и добавил, что горадминистрация планирует в 2017 году начать строительство хотя бы одного дома. На данный момент финансирование на это не заложено, но Белов надеется, что в течение года оно появится. Сити-менеджер не стал пока раскрывать, в каком районе города планируется построить этот дом, сказав, что есть несколько участков, и что окончательное решение пока не принято. Напомним , по данным на май текущего года в ветхих и аварийных домах Нижнего Новгорода проживало 24 тысяч человек, в том числе в домах аварийного фонда - 5 тысяч человек, в домах ветхого фонда - 19 тысяч человек. Напомним также , что Законодательное собрание Нижегородской области в декабре 2016 года одобрило возврат градостроительных полномочий муниципалитетам с областного уровня.

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