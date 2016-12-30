Более 100 тысяч пользователей мобильного ЛК "Мой Ростелеком" принимают участие в онлайн-игре "Моя Ёлка" Культура и отдых

Фото: Ростелеком



"Пользователи мобильного личного кабинета "Мой Ростелеком" посадили и выращивают уже больше 100 тысяч цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России - от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 тысяч игрушек", - говорится в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что с начала старта онлайн-игра "Моя Ёлка" стала еще более интересной. Компания внедрила технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую ёлку можно увидеть в любимых местах пользователя - дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве.



"Участники ведут борьбу за победу в четырех номинациях: "Самая высокая ёлка", "Самая нарядная ёлка", "Самая популярная ёлка" и "Самый находчивый игрок". Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: смартфоны, планшеты и фитнес-часы", - сообщает пресс-служба.



Онлайн-игра "Моя Ёлка" продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении "Мой Ростелеком" и на



Более 100 тысяч пользователей мобильного личного кабинета (ЛК) "Мой Ростелеком" принимают участие в онлайн-игре "Моя Ёлка". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала Ростелекома 29 декабря 2016 года."Пользователи мобильного личного кабинета "Мой Ростелеком" посадили и выращивают уже больше 100 тысяч цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России - от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 тысяч игрушек", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что с начала старта онлайн-игра "Моя Ёлка" стала еще более интересной. Компания внедрила технологии дополненной реальности: теперь с помощью камеры мобильного устройства свою цифровую ёлку можно увидеть в любимых местах пользователя - дома, на даче или на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве."Участники ведут борьбу за победу в четырех номинациях: "Самая высокая ёлка", "Самая нарядная ёлка", "Самая популярная ёлка" и "Самый находчивый игрок". Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: смартфоны, планшеты и фитнес-часы", - сообщает пресс-служба.Онлайн-игра "Моя Ёлка" продлится до 8 января 2017 года, а победители будут определены в канун Старого Нового года. Рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн: в приложении "Мой Ростелеком" и на промо-сайте Напомним , что в номинации "Самая высокая ёлка" победа зависит от высоты дерева.

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