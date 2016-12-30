Нижегородский инвестсовет признал приоритетным проект строительства завода "Линде Газ Рус" в Дзержинске Экономика

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области признал приоритетным проект строительства завода "Линде Газ Рус" в Дзержинске. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании совета, 28 декабря 2016 года.



Как сообщил заместитель министра инвестиций региона Владимир Никонов, этот статус предполагает предоставление компании господдержки в форме льготы по налогу на имущество. За период действия инвестсоглашения (пять лет) сумма льготы составит 338,1 млн рублей. "Бюджетная эффективность для консолидированного бюджета региона за это время составит 46,4 млн рублей. Ежегодно по окончании реализации проекта сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области будет составлять 34 млн рублей", - отметил Никонов. Он напомнил, что объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей.







Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области признал приоритетным проект строительства завода "Линде Газ Рус" в Дзержинске. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании совета, 28 декабря 2016 года.Как сообщил заместитель министра инвестиций региона Владимир Никонов, этот статус предполагает предоставление компании господдержки в форме льготы по налогу на имущество. За период действия инвестсоглашения (пять лет) сумма льготы составит 338,1 млн рублей. "Бюджетная эффективность для консолидированного бюджета региона за это время составит 46,4 млн рублей. Ежегодно по окончании реализации проекта сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области будет составлять 34 млн рублей", - отметил Никонов. Он напомнил, что объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей. Как сообщалось ранее , завод "Линде Газ Рус" открылся 22 сентября 2016 года. На предприятии будет запущена воздухоразделительная установка для производства технических газов. Напомним , о том, что "Линде Газ Рус" вложит 60 млн евро в строительство двух воздухоразделительных установок на площадке "Сибурнефтехим" в Дзержинске стало известно еще в 2012 году. Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ОАО "Линде Газ Рус" (Германия) по реализации проекта было подписано на Международном бизнес-саммите. Тогда сообщалось, что мощность производства составит 1,6 тысячи тонн в день.

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