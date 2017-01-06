Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29° Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство образования Нижегородской области разрешило учащимся начальных классов Нижнего Новгорода не посещать занятия в школах при морозах от -25° до -29°. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.При понижении температуры воздуха до этих отметок разрешается не ходить в школу учащимся первых-четвертых классов города. Также разрешается не направлять в образовательные учреждения учащихся первых-девятых классов школ, которые расположены в сельской местности.В случае понижения температуры до -30° градусов и ниже разрешается не направлять в образовательные организации обучающихся в первых-девятых классах школ, расположенных в городе, и первых-одиннадцатых классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.Между тем, школы в эти дни будут работать в обычном режиме.Как сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", днем 9 января 2017 года в Нижегородской области прогнозируется температура воздуха от -27° до -22°, облачно с прояснениями, без осадков, ветер – южный, 1-6 метров в секунду. Однако уже 10 января синоптики прогнозируют потепление до -14°...-9°, ожидается облачная с прояснениями погода, снег и юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. 11 января ожидается температура -10°…-5°, облачно с прояснениями, снег, юго-западный ветер 2-7 метров в секунду.