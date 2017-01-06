Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января 2017 года. Об этом директор департамента транспорта горадминистрации Александр Голофастов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января.



По его словам, разрывы сети происходили из-за изношенности линий, которые не выдерживают резкого уменьшения температуры.



"В основном все работают в штатном режиме. Тяжелее всего приходится сети электротранспорта, так как контактная сеть не выдерживает морозов. Все аварийные бригады работают своевременно, устраняют аварии быстро. Готовясь к морозам, мы постарались максимально подремонтировать автобусы. Сегодня в рейсы вышло порядка 400 единиц транспорта. Это неплохой показатель", – отметил Голофастов.



В свою очередь глава горадминистрации Сергей Белов отметил, что администрация Нижнего Новгорода готова в случае объявления чрезвычайного положения из-за холодов развернуть пункты обогрева для населения.



Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января 2017 года. Об этом директор департамента транспорта горадминистрации Александр Голофастов сообщил по итогам еженедельного оперативного совещания 9 января.По его словам, разрывы сети происходили из-за изношенности линий, которые не выдерживают резкого уменьшения температуры."В основном все работают в штатном режиме. Тяжелее всего приходится сети электротранспорта, так как контактная сеть не выдерживает морозов. Все аварийные бригады работают своевременно, устраняют аварии быстро. Готовясь к морозам, мы постарались максимально подремонтировать автобусы. Сегодня в рейсы вышло порядка 400 единиц транспорта. Это неплохой показатель", – отметил Голофастов.В свою очередь глава горадминистрации Сергей Белов отметил, что администрация Нижнего Новгорода готова в случае объявления чрезвычайного положения из-за холодов развернуть пункты обогрева для населения. Напомним , что облправительство намерено выделить администрации Нижнего Новгорода 221,5 млн рублей на закупку городских автобусов в 2017 году.

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