Заместитель приволжского полпреда Алсу Гайнутдинова покинула должность Политика

Алсу Гайнутдинова Фото: penzanews.ru



Согласно информации, она покинула должность с 29 декабря 2016 года. Собеседник агентства уточнил, что Гайнутдинова пошла на повышение - перешла на работу в министерство промышленности и торговли РФ. Он также добавил, что вопрос о назначении нового инвестиционного уполномоченного, которым ранее была Алсу Гайнутдинова, пока не решен.



Напомним, Алсу Гайнутдинова



СПРАВКА:

Гайнутдинова Алсу Витальевна родилась 15 августа 1976 года в г. Горьком. Окончила в 1998 году Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, в 2002 году – Волго-Вятскую академию государственной службы (аспирантуру). Действительный государственный советник Российской Федерации III класса.



С мая 1998 года по июнь 200 года – маркетолог отдела анализа рынка Нижегородского филиала акционерного коммерческого банка "СБС-Агро". Ноябрь 2000 – август 2003 года – специалист по маркетингу ОАО Коммерческий банк "Верхне-Волжский нефтебанк"; сентябрь 2003 – февраль 2004 года – начальник отдела развития Нижегородского филиала акционерного коммерческого банка "Стройкредит"; февраль 2004 – февраль 2006 года – доцент кафедры экономики Волго-Вятской академии государственной службы; июль 2006 – ноябрь 2008 года - заместитель начальника отдела управления коммерческого сектора имущества предприятий Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; ноябрь 2008 – апрель 2009 года - ведущий специалист управления внутреннего аудита Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства; май 2009 – июль 2009 года – начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей агропромышленного комплекса департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ; июль 2009 – февраль 2010 года – зам еститель директора департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ; март 2010 – апрель 2013 года – директор департамента экономики и анализа Министерства сельского хозяйства РФ; апрель 2013 – июль 2014 года – директор департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ. С июля 2014 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алсу Гайнутдинова покинула должность. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе полпредства 9 января 2017 года.Согласно информации, она покинула должность с 29 декабря 2016 года. Собеседник агентства уточнил, что Гайнутдинова пошла на повышение - перешла на работу в министерство промышленности и торговли РФ. Он также добавил, что вопрос о назначении нового инвестиционного уполномоченного, которым ранее была Алсу Гайнутдинова, пока не решен.Напомним, Алсу Гайнутдинова была назначена инвестиционным уполномоченным в Приволжском федеральном округе в сентябре 2014 года, заместителем полпреда – в июле того же года.СПРАВКА:Гайнутдинова Алсу Витальевна родилась 15 августа 1976 года в г. Горьком. Окончила в 1998 году Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского, в 2002 году – Волго-Вятскую академию государственной службы (аспирантуру). Действительный государственный советник Российской Федерации III класса.С мая 1998 года по июнь 200 года – маркетолог отдела анализа рынка Нижегородского филиала акционерного коммерческого банка "СБС-Агро". Ноябрь 2000 – август 2003 года – специалист по маркетингу ОАО Коммерческий банк "Верхне-Волжский нефтебанк"; сентябрь 2003 – февраль 2004 года – начальник отдела развития Нижегородского филиала акционерного коммерческого банка "Стройкредит"; февраль 2004 – февраль 2006 года – доцент кафедры экономики Волго-Вятской академии государственной службы; июль 2006 – ноябрь 2008 года - заместитель начальника отдела управления коммерческого сектора имущества предприятий Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; ноябрь 2008 – апрель 2009 года - ведущий специалист управления внутреннего аудита Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства; май 2009 – июль 2009 года – начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей агропромышленного комплекса департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ; июль 2009 – февраль 2010 года – зам еститель директора департамента экономики и финансов Министерства сельского хозяйства РФ; март 2010 – апрель 2013 года – директор департамента экономики и анализа Министерства сельского хозяйства РФ; апрель 2013 – июль 2014 года – директор департамента развития секторов экономики Министерства экономического развития РФ. С июля 2014 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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