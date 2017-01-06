ВТБ открыл Нижегородскому машиностроительному заводу кредитную линию на 8 млрд рублей Бизнес

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Банк ВТБ открыл ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") кредитную линию на 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Согласно информации, это кредитное соглашение было одобрено на заседании совета директоров НМЗ 29 декабря 2016 года. Средства необходимы заводу для финансирования его обычной хозяйственной деятельности, а также затрат, связанных с исполнением контрактов. Срок предоставления кредитов – 4,5 года. Процентная ставка установлена в размере 11,05% годовых. Сделка составляет почти половину стоимости всех активов НМЗ.











СПРАВКА:

ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.



АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов. Банк ВТБ открыл ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" (входит в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") кредитную линию на 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении предприятия.Согласно информации, это кредитное соглашение было одобрено на заседании совета директоров НМЗ 29 декабря 2016 года. Средства необходимы заводу для финансирования его обычной хозяйственной деятельности, а также затрат, связанных с исполнением контрактов. Срок предоставления кредитов – 4,5 года. Процентная ставка установлена в размере 11,05% годовых. Сделка составляет почти половину стоимости всех активов НМЗ. Напомним , чистая прибыль Нижегородского машиностроительного завода за I полугодие 2016 года превысила 900 млн рублей. В первом полугодии 2015 года завод получил убыток в размере 1 млрд 156,5 млн рублей. Напомним также , что что 29 марта 2016 года президент России Владимир Путин торжественно открыл производство средств воздушно-космической обороны – "Нижегородский завод 70-летия Победы" концерна "Алмаз-Антей". Строительство велось с 2011 года на территории, прилегающей к площадям Нижегородского машиностроительного завода.СПРАВКА:ПАО "Нижегородский машиностроительный завод" выпускает вооружение и военную технику по нескольким направлениям, основные из которых: средства систем противовоздушной, противоракетной обороны и радиолокационные станции (ПВО, ПРО, РЛС), артиллерийское вооружение, оборудование судовых атомных установок для подводных и надводных кораблей ВМФ РФ, узлы и агрегаты для АЭС.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.

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