Нижегородская область увеличила лесовосстановление в 2016 году на 1,4% Общество

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"По данным Рослесхоза, Нижегородская область по итогам 2016 года вошла в десятку регионов-лидеров по восстановлению леса", - говорится в пресс-релизе. В департаменте лесного хозяйства области сообщили, что в прошедшем году эти работы перевыполнены на 33,7% от плана, что почти в 15 раз выше общероссийского показателя (2,2%). Площадь очагов вредных организмов в регионе по сравнению с 2015 годом снизилась на 41%.



СПРАВКА:

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в 2012 году утвердил программу "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области". Среди основных задач программы - высадка саженцев лесных культур на землях лесного фонда и другие лесовосстановительные работы, уход за лесными культурами, расчистка горельников. Нижегородская область в 2016 году осуществила работы по восстановлению леса на площади 14,6 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 января 2017 года.Ранее сообщалось, что в 2015 году площадь лесовосстановления в области составила 14,4 тысячи га. Таким образом, в 2016 году восстановление леса в регионе увеличилось на 1,4%."По данным Рослесхоза, Нижегородская область по итогам 2016 года вошла в десятку регионов-лидеров по восстановлению леса", - говорится в пресс-релизе. В департаменте лесного хозяйства области сообщили, что в прошедшем году эти работы перевыполнены на 33,7% от плана, что почти в 15 раз выше общероссийского показателя (2,2%). Площадь очагов вредных организмов в регионе по сравнению с 2015 годом снизилась на 41%.СПРАВКА:Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в 2012 году утвердил программу "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области". Среди основных задач программы - высадка саженцев лесных культур на землях лесного фонда и другие лесовосстановительные работы, уход за лесными культурами, расчистка горельников.

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