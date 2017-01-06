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Общество

Нижегородская область увеличила лесовосстановление в 2016 году на 1,4%

09 января 2017 16:44  [267] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область в 2016 году осуществила работы по восстановлению леса на площади 14,6 тысячи га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 9 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что в 2015 году площадь лесовосстановления в области составила 14,4 тысячи га. Таким образом, в 2016 году восстановление леса в регионе увеличилось на 1,4%.

"По данным Рослесхоза, Нижегородская область по итогам 2016 года вошла в десятку регионов-лидеров по восстановлению леса", - говорится в пресс-релизе. В департаменте лесного хозяйства области сообщили, что в прошедшем году эти работы перевыполнены на 33,7% от плана, что почти в 15 раз выше общероссийского показателя (2,2%). Площадь очагов вредных организмов в регионе по сравнению с 2015 годом снизилась на 41%.

СПРАВКА:
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в 2012 году утвердил программу "Охрана, защита и воспроизводство лесов в Нижегородской области". Среди основных задач программы - высадка саженцев лесных культур на землях лесного фонда и другие лесовосстановительные работы, уход за лесными культурами, расчистка горельников.

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