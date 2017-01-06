Почти 389 млн рублей планирует направить администрация Нижнего Новгорода на закупку 50 автобусов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Почти 389 млн рублей планирует направить администрация Нижнего Новгорода на закупку 50 автобусов в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, электронный аукцион на право поставки полунизкопольных автобусов назначен на 16 января. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 387,8 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода и субсидия из областного бюджета. Автобусы большой вместимости, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, должны быть поставлены до конца июня текущего года.



Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация







Почти 389 млн рублей планирует направить администрация Нижнего Новгорода на закупку 50 автобусов в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.Согласно информации, электронный аукцион на право поставки полунизкопольных автобусов назначен на 16 января. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 387,8 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода и субсидия из областного бюджета. Автобусы большой вместимости, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, должны быть поставлены до конца июня текущего года.Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация планировала провести 2 декабря 2016 года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. В администрации тогда отметили, что без федеральной субсидии департамент может себе позволить закупку только меньшего числа автобусов: 41 вместо 50, и не на газомоторном, а на дизельном топливе. В облправительстве позднее сообщили о готовности выделить недостающие средства для закупки всех 50 автобусов. В конце декабря сообщалось , что на закупку автобусов облправительство выделит администрации 221,5 млн рублей. Как сообщалось ранее , администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) состоит из 835 автобусов.

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