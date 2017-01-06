(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Почти 389 млн рублей планирует направить администрация Нижнего Новгорода на закупку 50 автобусов в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, электронный аукцион на право поставки полунизкопольных автобусов назначен на 16 января. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 387,8 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода и субсидия из областного бюджета. Автобусы большой вместимости, оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, должны быть поставлены до конца июня текущего года.
Напомним, что торги по закупке 50 автобусов на газомоторном топливе за 318 млн рублей администрация планировала провести
2 декабря 2016 года, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. В администрации тогда отметили, что без федеральной субсидии департамент может себе позволить закупку только меньшего числа автобусов: 41 вместо 50, и не на газомоторном, а на дизельном топливе. В облправительстве позднее сообщили о готовности выделить недостающие средства
для закупки всех 50 автобусов.
В конце декабря сообщалось
, что на закупку автобусов облправительство выделит администрации 221,5 млн рублей.
Как сообщалось ранее
, администрация Нижнего Новгорода планирует списать около 80 автобусов в I полугодии 2017 года. На декабрь 2016 года инвентарный парк МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) состоит из 835 автобусов.
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