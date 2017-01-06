Дом с двором на площади 120 кв. м. сгорел в Нижегородской области из-за перегрева тепловой лампы 10 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом с двором на площади 120 кв. м. сгорел в Нижегородской области из-за перегрева тепловой лампы 10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Согласно информации, сообщение о возгорании на ул. Лесной в г.о.г. Выкса поступило в 03:35. Первые пожарные подразделения прибыли уже через пять минут. На тот момент горели надворные постройки и дом, также создалась угроза распространения огня на соседний дом.Жильцы горящего дома самостоятельно выбрались на улицу, а из соседнего дома, где создалось сильное задымление, пожарные помогли выйти двум пенсионеркам – 1958 и 1933 годов рождения.Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 19 человек личного состава и шесть единиц техники. Дом и надворными постройками сгорел полностью, соседний дом пожарным удалось отстоять.Причиной пожара стал перегрев тепловой лампы, которой хозяева пытались обгореть кур.