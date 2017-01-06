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Происшествия

Пожар произошёл в квартире в Кстове Нижегородской области из-за неисправности печи в сауне

11 января 2017 11:37  [217] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар произошёл в квартире в Кстове Нижегородской области из-за неисправности печи в сауне. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании в квартире шестиэтажного дома на ул. Кстовской поступило в 10:41. Первые пожарные подразделения прибыли через четыре минуты. На тот момент в квартире, где создалось сильное задымление, находились юноша 2000 года рождения и девочка 2011 года рождения – дети хозяев квартиры. Спасатели помогли им выйти на свежий воздух. Еще восемь жильцов дома были эвакуированы по лестничным маршам. Никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 22 человека личного состава и семь единиц техники. В результате пожара обгорела внутренняя отделка ванной комнаты на площади 10 кв.м.

Причиной пожара стала неисправность электрической печи, которая использовалась для обогрева сауны, установленной в ванной комнате.

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