Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год Культура и отдых

Пресс-конференция представителей Московского драмтеатра на Малой Бронной перед началом гастролей в Нижнем Новгороде в 2016 году Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе центра поддержки гастрольной деятельности 11 января.



Согласно предоставленной информации, проект вновь будет включать в себя несколько программ: российскую и зарубежную. В 2017 году организаторы проекта не планируют снижать объемы финансирования на его реализацию, а также намерены расширить географический охват. В прошедшем году в рамках проекта состоялось порядка 300 спектаклей в 69 городах России, которые видели свыше 200 тысяч зрителей. Объем финансирования планируется оставить в рамках прошлого года (порядка 350 млн рублей) или же увеличить.



"Нижний Новгород вновь стал участником программы, и зрители смогут познакомиться с творчеством столичных драматических и музыкальных театров в новом году. Регионы в целом в прошедшем году хорошо зарекомендовали себя и программа признана успешной, поэтому будет продолжаться и далее",- отметили в пресс-службе.



Окончательная программа гастролей по России будет готова к концу февраля 2017 года.







СПРАВКА:

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Приоритетное внимание уделяется театрам федерального подчинения.



Программа "Большие гастроли" стала ежегодной. Одна из главных задач в рамках федерального направления - охватить дотационные или удаленные регионы, которые в силу своего положения практически лишены возможности смотреть спектакли действительно лучших театральных коллективов России. Обязательно включение в гастрольный репертуар театров спектаклей для детей и юношества. Нижний Новгород вошел в федеральную программу "Большие гастроли" на 2017 год. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе центра поддержки гастрольной деятельности 11 января.Согласно предоставленной информации, проект вновь будет включать в себя несколько программ: российскую и зарубежную. В 2017 году организаторы проекта не планируют снижать объемы финансирования на его реализацию, а также намерены расширить географический охват. В прошедшем году в рамках проекта состоялось порядка 300 спектаклей в 69 городах России, которые видели свыше 200 тысяч зрителей. Объем финансирования планируется оставить в рамках прошлого года (порядка 350 млн рублей) или же увеличить."Нижний Новгород вновь стал участником программы, и зрители смогут познакомиться с творчеством столичных драматических и музыкальных театров в новом году. Регионы в целом в прошедшем году хорошо зарекомендовали себя и программа признана успешной, поэтому будет продолжаться и далее",- отметили в пресс-службе.Окончательная программа гастролей по России будет готова к концу февраля 2017 года. Напомним , что в рамках программы в Нижнем Новгороде в 2016 году состоялись гастроли Московского театра на Малой Бронной.СПРАВКА:Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности учрежден Министерством культуры Российской Федерации в 2014 для формирования, координации и реализации полномасштабных гастролей российских театров. Приоритетное внимание уделяется театрам федерального подчинения.Программа "Большие гастроли" стала ежегодной. Одна из главных задач в рамках федерального направления - охватить дотационные или удаленные регионы, которые в силу своего положения практически лишены возможности смотреть спектакли действительно лучших театральных коллективов России. Обязательно включение в гастрольный репертуар театров спектаклей для детей и юношества.

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