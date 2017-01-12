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Экономика

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги здание муниципальной бани в Сормовском районе

12 января 2017 12:20  [299] Экономика
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги здание муниципальной бани в Сормовском районе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, аукцион по продаже трехэтажного здания (ул. Станиславского, д.1) площадью 2 276 кв м назначен на 13 февраля 2017 года. Начальная цена строения, введенного в эксплуатацию в 1931 году - 21,245 млн рублей.

Объект обременен тремя договорами аренды до 2018 года. Обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально - бытового назначения (баня) в течение пяти лет со дня перехода прав.

Вместе с баней продается земельный участок под ней (1 515 кв м) стоимостью 2,892 млн рублей.

Напомним, в июне 2016 года сообщалось, что МП "Нижегородские бани" планирует кроме здания на ул. Станиславского продать баню в Зеленом городе. Директор МП Николай Сатаев подчеркнул тогда: "целесообразность продажи данных объектов связана с тем, что капремонт бани на Станиславского затребует не менее 5 млн рублей, баня в Зеленом городе, в свою очередь, приносит ежегодные убытки в 300-400 тысяч рублей".

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