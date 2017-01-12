Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги здание муниципальной бани в Сормовском районе Экономика

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги здание муниципальной бани в Сормовском районе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.



Согласно опубликованной информации, аукцион по продаже трехэтажного здания (ул. Станиславского, д.1) площадью 2 276 кв м назначен на 13 февраля 2017 года. Начальная цена строения, введенного в эксплуатацию в 1931 году - 21,245 млн рублей.



Объект обременен тремя договорами аренды до 2018 года. Обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально - бытового назначения (баня) в течение пяти лет со дня перехода прав.



Вместе с баней продается земельный участок под ней (1 515 кв м) стоимостью 2,892 млн рублей.



Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги здание муниципальной бани в Сормовском районе. Об этом сообщается на официальном сайте администрации.Согласно опубликованной информации, аукцион по продаже трехэтажного здания (ул. Станиславского, д.1) площадью 2 276 кв м назначен на 13 февраля 2017 года. Начальная цена строения, введенного в эксплуатацию в 1931 году - 21,245 млн рублей.Объект обременен тремя договорами аренды до 2018 года. Обязательным условием приватизации здания является сохранение коммунально - бытового назначения (баня) в течение пяти лет со дня перехода прав.Вместе с баней продается земельный участок под ней (1 515 кв м) стоимостью 2,892 млн рублей. Напомним , в июне 2016 года сообщалось, что МП "Нижегородские бани" планирует кроме здания на ул. Станиславского продать баню в Зеленом городе. Директор МП Николай Сатаев подчеркнул тогда: "целесообразность продажи данных объектов связана с тем, что капремонт бани на Станиславского затребует не менее 5 млн рублей, баня в Зеленом городе, в свою очередь, приносит ежегодные убытки в 300-400 тысяч рублей".

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