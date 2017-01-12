Суд посчитал законным увольнение воспитателя из-за гибели ребенка в бассейне нижегородского ФОКа Происшествия

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Суд признал заместителя директора ФОКа виновным в преступлении, предусмотренным п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сопровождавшая группу детей вожатая школы, где обучался мальчик, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).



Суд приговорил заместителя директора к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев со штрафом в 50 тысяч рублей в доход государства, условно; вожатой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с лишением права занимать должности, связанные с образованием, воспитанием и обучением в образовательных учреждениях до одного года, условно.



Однако, на основании п. 9 постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" подсудимые освобождены от назначенного наказания.







Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 12 января 2017 года, воспитатель обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе в должности воспитателя средней школы, взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула, денежной компенсации за время неиспользованного отпуска, компенсации морального вреда и аннулировании записи в трудовой книжке об увольнении.



Истец посчитала данное увольнение незаконным и необоснованным. Кроме того, воспитатель ссылалась на то, что ее увольнение прошло без решения комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Нижегородской области, хотя на иждивении женщины находится двое малолетних детей.



Суд частично удовлетворил исковые требования женщины, отказав в восстановлении на работе, но взыскав со школы, где она раньше работала и из которой ее уволили после происшествия в ФОКе, компенсацию за время неиспользованного отпуска в размере чуть более 2 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и изменив формулировку увольнения с п.4 ч.1 ст.83 ТК РФ (осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу) на п.13 ч.1 ст.83 ТК РФ (возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности). Суд посчитал законным увольнение воспитателя из-за гибели ребенка в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 12 января 2017 года. Напомним , что семилетний мальчик утонул 6 июня 2014 года, когда занимался плаванием в составе отряда детского оздоровительного лагеря в бассейне ФОКа в р.п. Шаранга. Установлено, что это случилось из-за ненадлежащего контроля со стороны персонала и должностных лиц ФОКа и школы.Суд признал заместителя директора ФОКа виновным в преступлении, предусмотренным п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сопровождавшая группу детей вожатая школы, где обучался мальчик, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).Суд приговорил заместителя директора к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев со штрафом в 50 тысяч рублей в доход государства, условно; вожатой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с лишением права занимать должности, связанные с образованием, воспитанием и обучением в образовательных учреждениях до одного года, условно.Однако, на основании п. 9 постановления Государственной Думы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" подсудимые освобождены от назначенного наказания. Позже это приговор был обжалован прокурором района в связи с мягкостью наказания. В августе 2016 года суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение и применение акта об амнистии заместителю директора ФОКа, ей назначено наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима. Воспитателю назначено два года ограничения свободы, к ней применен акт амнистии.Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 12 января 2017 года, воспитатель обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе в должности воспитателя средней школы, взыскании заработной платы за дни вынужденного прогула, денежной компенсации за время неиспользованного отпуска, компенсации морального вреда и аннулировании записи в трудовой книжке об увольнении.Истец посчитала данное увольнение незаконным и необоснованным. Кроме того, воспитатель ссылалась на то, что ее увольнение прошло без решения комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве Нижегородской области, хотя на иждивении женщины находится двое малолетних детей.Суд частично удовлетворил исковые требования женщины, отказав в восстановлении на работе, но взыскав со школы, где она раньше работала и из которой ее уволили после происшествия в ФОКе, компенсацию за время неиспользованного отпуска в размере чуть более 2 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и изменив формулировку увольнения с п.4 ч.1 ст.83 ТК РФ (осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу) на п.13 ч.1 ст.83 ТК РФ (возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности).

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