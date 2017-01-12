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Общество

Суд рассмотрит иск нижегородки об обязании второй собственницы дома сократить количество собак и кошек

13 января 2017 12:16  [298] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд рассмотрит иск одной из собственниц жилого дома и земельного участка под ним в Нижегородской области об обязании второй собственнице сократить количество собак и кошек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 13 января 2017 года.

По данным заявительницы, в жилой дом, который расположен в Дивеевском районе, вторая собственница завезла множество собак и кошек. В частности, там проживают пять небольших собак и кошка, а во дворе бегают крупные собаки, из которых только одна находится на привязи.

Истица указала, что такое количество животных лишает ее возможности не только проживать, но даже временно находиться в доме, так как его переполняют шерсть, специфический запах и лай. Она также считает, что по жилому помещению и земельному участку невозможно перемещаться без риска наступить в отходы жизнедеятельности животных. Кроме того, она утверждает, что постоянно боится быть испачканной или покусанной собаками.

Заявительница просит суд запретить второй собственнице содержать более одной собаки и более одной кошки на земельном участке или в доме. При этом она просит обязать ответчицу завести домашнюю собаку массой тела не более десяти кг и высотой в холке менее 34 см.

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