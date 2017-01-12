Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 13 по 20 января 2017 года Культура и отдых

Театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Афиша культурных событий в Нижнем Новгороде с 13 по 20 января 2017 года13 января - фотовыставка "Уходящий трамвай...Уже 70" открылась в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде 12 января. Выставка посвящена юбилею нижегородского фотографа Анатолия Чепелы. На выставке представлено около 40 созданных в разные годы репортерских фотографий, а также лирические фотозарисовки, посвященные Нижнему Новгороду. Многие фотографии экспонируются впервые (ул. Пискунова).14 января - празднование Старого Нового года в Нижнем Новгороде. В рамках концерта выступит музыкальный камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" (художественный руководитель Владимир Плаксин). В программе прозвучат произведения Йоганна Штрауса, Жака Оффенбаха, Альфреда Грюнфельда, Дмитрия Шостаковича. (Верхневолжская набережная, д 7). Начало в 17:00.15 января - шествие участников и победителей фестиваля-конкурса "Свет Рождественской звезды" по улице Большой Покровской от Нижегородского театра кукол до Театральной площади (Нижегородского театра драмы). Они будут нести самодельные рождественские звезды, исполнять рождественские песнопения и колядки. Перед началом пути на площади у кукольного театра будет отслужен молебен. Присоединиться к праздничному шествию участников фестиваля-конкурса могут все желающие. Начало в 13:00.15 января - в музее-заповеднике "Щелоковский хутор" пройдет этнографический праздник "Святки". Гости смогут принять участие в старинных обрядах, колядовании, гаданиях, мастер-классах по изготовлению святочных масок и попробовать рождественскую кутью. Также на территории музея будет развернут народный кукольный театр - рождественский вертеп. Двенадцатидневные Святки включают в себя три праздника: Рождество Христово (7 января), Василий Щедрый (14 января - старый новый Год) и крещение Господне (19 января). Святки делятся на две равные части. Именно в это время дети и молодежь ходили по домам, распевая короткие песенки, славящие хозяев (ул. Горбатовская, д.41). Начало в 13:00.15 января - на Нижегородском ипподроме состоятся первые в этом году заезды лошадей рысистых пород. Будут разыграны три приза, за победу в которых поборются рысаки разных возрастов и пород и наездники разных квалификаций. (проспект Гагарина, 234). Начало программы в 12:00.18 января - очередной показ фильма о природе и традициях северных регионов России состоится в Приволжском филиале ГЦСИ "Арсенал". "Атлантида русского севера" (реж. Софья Горленко, 2015, 71 мин.). (Кремль, корпус 6). Начало в 12:00.19 января - пресс-показ премьерного спектакля "Про любовь" режиссера Анны Артамоновой в нижегородском театре "Комедiя". В спектакле заняты: Алина Гобярите, Виктория Бычкова, Юлия Лыкова, Екатерина Сергеева, Мария Кром, з.а. РФ Елена Ерина, Михаил Булатов, Николай Пономарев, Александр Яськин, Руслан Строголев. Начало в 18:00 (ул. Грузинская, 23). Премьерный показ для широкой публики анонсирован на 20 января также в 18:00.19 января - встречи с художником Валерием Багаевым пройдут в Нижегородском государственном художественном музее с 19 по 28 января. Посетители смогут познакомиться с Валерием Багаевым автором выставки "Сказка на Рождество. В. Багаев. Живопись". В рамках встреч художник прочтёт истории из книги "Река жизни", написанной по мотивам его произведений и представит мастер-класс по скрапбукингу. Цикл встреч начнется с экскурсии по выставке.(Кремль, корпус 3). Начало в 18:30.20 января - квартет им. Бородина выступит на сцене филармонии им. Мстислава Ростроповича. Артисты сыграют для нижегородских слушателей квартет №15 Бетховена, ор. 132 и квартет №15 Шостаковича, ор. 144. (Кремль, корпус 2).Начало в 18:30.