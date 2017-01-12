(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.
Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,8%, на непродовольственные – на 6,4%, на услуги – на 4,6% по отношению к декабрю 2015 года.
Общий уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-декабрь 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 5,4%.
Напомним
, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области составлял 12,2% в 2015 году. Цены на продовольственные товары за 2015 год выросли в среднем на 11,5%, на непродовольственные – на 13,6%, платные услуги – на 11%.
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