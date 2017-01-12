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Экономика

Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году

16 января 2017 11:02  [210] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Инфляция в Нижегородской области составила 5,4% в 2016 году. Об этом сообщается в материалах на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, цены на продовольственные товары выросли в среднем на 4,8%, на непродовольственные – на 6,4%, на услуги – на 4,6% по отношению к декабрю 2015 года.

Общий уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области за январь-декабрь 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 5,4%.

Напомним, уровень инфляции на потребительском рынке Нижегородской области составлял 12,2% в 2015 году. Цены на продовольственные товары за 2015 год выросли в среднем на 11,5%, на непродовольственные – на 13,6%, платные услуги – на 11%.

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