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Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8% в 2016 году по сравнению с доходами за предыдущий год

16 января 2017 12:11  [223] Экономика
Бюджет Нижегородской области (Фото: НИА Нижний Новгород)

Бюджет Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8% в 2016 году по сравнению с доходами за предыдущий год. Оперативные итоги исполнения бюджета за 2016 год опубликованы на сайте областного минфина.

Согласно информации, по состоянию на 1 января 2017 года доходы областного бюджета получены в сумме 134,3 млрд рублей. Это на 8,2% больше, чем по итогам 2015 года. В том числе налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 113,1 млрд рублей, что составляет 112,8% к аналогичному периоду 2015 года.

Расходы областного бюджета по итогам 2016 года исполнены в сумме 139,1 млрд рублей, что составляет 104,7% к аналогичному периоду 2015 года, когда расходы составили 132,9 млрд рублей.

Дефицит облбюджета, таким образом снизился более чем на половину и составил 4,8 млрд рублей (в 2015 году – 8,8 млрд рублей).

Напомним, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон о бюджете на 2017 год во втором чтении в середине декабря 2016 года. Доходы составили 134,9 млрд рублей, расходы – 133,2 млрд рублей. Профицит составил 1,689 млрд рублей.

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