Boxberry отмечает рост отправки интернет-заказов из Нижнего Новгорода в другие регионы на 17,6% в 2016 году Бизнес

Фото: Boxberry



По данным службы доставки



"Интерес иногородних покупателей к интернет-продавцам из Нижнего Новгорода стабильно растет. Только в декабре иногородние покупатели разместили в новгородских магазинах почти 2,5 тысячи заказов", - отмечается в сообщении.



"Кризис научил покупателей более внимательно сравнивать цены на товары. И они заметили, что в региональных интернет-магазинах можно купить многие товары дешевле, чем в оффлайне. Так было и раньше, но еще несколько лет назад небольшие магазины из регионов ориентировались на свой город и, в лучшем случае, область. Они предлагали невыгодные условия доставки товаров по России или вообще не работали на другие города", - говорит коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин.



"Сейчас ситуация изменилась. Любой, даже самый маленький интернет-магазин легко может начать работать с федеральной службой доставки. Например, подключение к Boxberry происходит за несколько минут: достаточно зарегистрироваться в



Передавать товары на доставку можно в этот же день. Сделать это можно в отделениях приема по адресам: улица Рождественская, дом 44; улица Рубо, дом 7, офис 1; улица Невзоровых, дом 89, офис 15; улица Гордеевская, дом 97А; проспект Гагарина, дом 234а.



Также сообщается, что



Boxberry поможет решить и вопрос с продвижением в других городах, используя собственные рекламные возможности: организовать раздачу рекламных материалов в отделениях, разместить рекламу в каталоге, на сайте или в социальных сетях Boxberry. Это обеспечит продавцам из Нижнего Новгорода выход на целевую аудиторию — активных интернет-шоперов по всей России. Служба доставки грузов Boxberry отмечает рост отправки интернет-заказов из Нижнего Новгорода в другие регионы на 17,6% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в Boxberry.По данным службы доставки Boxberry , в 2016 году 80 местных онлайн-магазинов отправили в другие регионы почти 20 тысяч заказов, что на 3 тысячи больше, чем в 2015 году (рост составил 17,6%)."Интерес иногородних покупателей к интернет-продавцам из Нижнего Новгорода стабильно растет. Только в декабре иногородние покупатели разместили в новгородских магазинах почти 2,5 тысячи заказов", - отмечается в сообщении."Кризис научил покупателей более внимательно сравнивать цены на товары. И они заметили, что в региональных интернет-магазинах можно купить многие товары дешевле, чем в оффлайне. Так было и раньше, но еще несколько лет назад небольшие магазины из регионов ориентировались на свой город и, в лучшем случае, область. Они предлагали невыгодные условия доставки товаров по России или вообще не работали на другие города", - говорит коммерческий директор Boxberry Алексей Бездеткин."Сейчас ситуация изменилась. Любой, даже самый маленький интернет-магазин легко может начать работать с федеральной службой доставки. Например, подключение к Boxberry происходит за несколько минут: достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании и внести все данные. После подключения интернет-магазин сразу может предлагать покупателям недорогую доставку в отделения Boxberry. Сейчас открыто уже более 1108 пунктов выдачи компании в 337 городах. Курьерская доставка осуществляется в 219 городах", - отметили в Boxberry.Передавать товары на доставку можно в этот же день. Сделать это можно в отделениях приема по адресам: улица Рождественская, дом 44; улица Рубо, дом 7, офис 1; улица Невзоровых, дом 89, офис 15; улица Гордеевская, дом 97А; проспект Гагарина, дом 234а.Также сообщается, что Boxberry бесплатно предоставляет партнерам готовые ИТ-решения, которые позволяют автоматизировать информационный обмен без привлечения сторонних веб-специалистов и дополнительных затрат. Интернет-магазин может сам устанавливать условия доставки: проверку комплектации, оплату после вскрытия, частичный выкуп, прием возвратов, прием наложенного платежа. При этом компания строго контролирует соблюдение сроков доставки и сроков перечисления средств за выданные заказы интернет-магазину.Boxberry поможет решить и вопрос с продвижением в других городах, используя собственные рекламные возможности: организовать раздачу рекламных материалов в отделениях, разместить рекламу в каталоге, на сайте или в социальных сетях Boxberry. Это обеспечит продавцам из Нижнего Новгорода выход на целевую аудиторию — активных интернет-шоперов по всей России.

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