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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января

16 января 2017 14:12  [192] Спорт
Нижегородский ХК Торпедо уступил магнитогорскому Металлургу 2:3 в матче 16 января (Фото: ХК Торпедо)

Нижегородский ХК Торпедо уступил магнитогорскому Металлургу 2:3 в матче 16 января

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

Согласно информации, в первом периоде торпедовцам удалось выдержать стартовую активность хозяев - действующего обладателя Кубка Гагарина, а затем самим обострить игру и открыть счет, который хозяевам льда удалось сравнять в конце периода.

"Нижегородцы активно проявили себя и во втором периоде: обеим командам удалось "взорвать" обстановку за счет индивидуальных голов: Брендон Макмиллан на 14-й минуте "пробил" Илью Самсонова, а в концовке "прошивающий" бросок удался Данису Зарипову. В третьем периоде торпедовцам удалось "отодвинуть" игру от своих ворот. Концовку они провели аккуратно, уже настраиваясь на овертайм", - говорится в сообщении.

Дополнительный период продлился две с половиной минуты. Пропустив контратаку лидеров "магнитки", нижегородцы пропустили и шайбу, завершившую игру.

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