Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января Спорт

Нижегородский ХК Торпедо уступил магнитогорскому Металлургу 2:3 в матче 16 января Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил магнитогорскому "Металлургу" 2:3 в матче 16 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".Согласно информации, в первом периоде торпедовцам удалось выдержать стартовую активность хозяев - действующего обладателя Кубка Гагарина, а затем самим обострить игру и открыть счет, который хозяевам льда удалось сравнять в конце периода."Нижегородцы активно проявили себя и во втором периоде: обеим командам удалось "взорвать" обстановку за счет индивидуальных голов: Брендон Макмиллан на 14-й минуте "пробил" Илью Самсонова, а в концовке "прошивающий" бросок удался Данису Зарипову. В третьем периоде торпедовцам удалось "отодвинуть" игру от своих ворот. Концовку они провели аккуратно, уже настраиваясь на овертайм", - говорится в сообщении.Дополнительный период продлился две с половиной минуты. Пропустив контратаку лидеров "магнитки", нижегородцы пропустили и шайбу, завершившую игру.