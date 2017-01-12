Нижегородская администрация намерена предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта Бизнес

Администрация города Фото: НИА Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)

Нижегородская администрация намерена предоставить рассрочку инвесторам с долями в имуществе города при выкупе всего объекта. Об этом сообщила заместитель директора департамента экономики Галина Топникова на заседании комиссии Гордумы по экономике 16 января 2017 года.По ее словам, по данным на январь 2017 года администрация имеет 104 договора с инвесторами, владеющими долями в муниципальной собственности, в частности, по зданию бывшего кинотеатра "Импульс"."Инвесторы с долями в городских зданиях имеют преимущественное право выкупа доли муниципалитета в этом же объекте при реализации их с аукциона. Для того чтобы предприниматели были заинтересованы в этом, мы планируем предоставить им рассрочку до года на выкуп долей в объекте, которым они владеют совместно с горадминистрацией", - рассказала Галина Топникова.Доход от реализации долей города при принятии такого нововведения Гордумой администрация ожидает в размере 42 млн рублей. Как добавила заместитель сити-менеджера Ирина Кудрявцева, перед выкупом доли города инвестор должен будет погасить долги по арендным платежам.По итогам обсуждения вопроса комиссия по экономике вынесла его на январское заседание Думы Нижнего Новгорода.