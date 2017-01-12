Ростелеком
Популярные комментарии за год
27 января 2016 13:18  [3870] "Три человека умерли от гриппа в Нижнем Новгороде в январе 2016 года", - Александр Разумовский
05 октября 2016 15:13  [3781] "Не исключаю, что Кириенко на новом посту вмешается в конфликт групп депутатов нижегородского Заксобрания", - Сергей Кочеров
02 ноября 2016 19:17  [3309] "Такое количество звезд, которые приедут на выставку в Нижний Новгород, в другом городе собрать было бы тяжело", - Сергей Казук
10 июня 2016 18:26  [3134] "Считаю целесообразной проверку законности безвозмездной передачи епархии усадьбы Приклонских-Рукавишниковых", - Жанна Потравко
06 июля 2016 15:31  [2733] "Справедливая Россия" рассчитывает получить не менее пяти мандатов по партсписку на выборах в ЗС НО", - Александр Бочкарев
28 ноября 2016 17:53  [2393] "Рано или поздно назначение Казачковой выльется в конфликт", - Константин Барановский
12 сентября 2016 15:52  [1955] "Завод Красный Якорь" будет иметь непосредственное отношение к решению задачи освоения Арктики", - Дмитрий Барыкин
29 марта 2016 19:11  [1954] "Нижегородская область - один из ведущих субъектов РФ", - Владимир Путин
31 марта 2016 13:14  [1906] "Запретов проведения культурных мероприятий и праздничных демонстраций на ул. Большой Покровской не будет", - Евгений Лебедев
26 августа 2016 19:00  [1826] "Крупные компании монополизируют малый бизнес, убивая экономику страны", - Ирина Хакамада
Последние новости рубрики Общество
16 января 2017 16:48  [156] ХIХ выставка "Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение" пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 мая
16 января 2017 16:41  [1316] "Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова
16 января 2017 16:19  [144] Выставка "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" пройдет на Нижегородской ярмарке 15-19 марта
16 января 2017 14:49  [152] ННГУ и Саровбизнесбанк вручили I премию "PRO Лобачевский – 2017"
16 января 2017 14:41  [214] Нижегородская область получит более 660 млн рублей из бюджета РФ на реализацию четырех проектов ЕР в 2017 году
16 января 2017 14:19  [421] Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО
16 января 2017 13:36  [275] Администрация Нижнего Новгорода планирует заключить контракт на поставку 50 автобусов с ООО ТЦ "Русский автобус"
16 января 2017 13:00  [1272] Нижегородская администрация рассматривает вопрос о выделении 22 млн рублей на ремонт треснувшего в 2015 г. дома по пр.Ленина
16 января 2017 12:32  [269] Синоптики прогнозируют в Нижегородской области мороз до -19° в крещенскую ночь
16 января 2017 12:28  [228] Нижегородская администрация готова отложить заседание суда с инвестором по реконструкции д.1 на ул. Стрелка
Общество

"Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова

16 января 2017 16:41  [1316] Общество
Ирина Тарасова (Фото: НИА Нижний Новгород)

Ирина Тарасова

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Изменения по форме родительской платы за детский сад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - сказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова, разъясняя вступившие с 1 января 2017 года изменения в части внесения родительской платы за детский сад для семей, пользовавшихся льготами.

Она отметила, что на сегодняшний день детсады в Нижнем Новгороде посещают около 72 тысяч детей, и что большинства из них изменения по родительской плате не коснутся.

"То есть родители, как получали компенсацию из областного бюджета за первого (20%), второго (50%) и третьего (70%) ребенка, посещающего дошкольные образовательные учреждения, так и будут ее получать. Не меняется порядок предоставления льгот по оплате детского сада и для детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и детей, находящихся под опекой. У всех этих категорий сохраняется 100% льгота", - сказала она.

"Изменения по форме родительской платы за детский сад коснутся примерно 20% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения города. Это те льготные категории, которые были уточнены городской Думой в ноябре 2016 года, а именно дети родителей-инвалидов I и II групп, дети из семей, где два и более детей посещают детский сад, дети из малоимущих семей, дети из семей, где один из родителей является работником дошкольного образовательного учреждения. Этим категориям с января 2017 года льготы будут предоставляться в виде компенсации. То есть родители будут получать квитанцию на 100% оплаты, а в начале следующего месяца эта сумма в полном объеме будет возвращаться на их лицевой счет", - подчеркнула Ирина Тарасова.

Она пояснила, что такая форма расчета была выбрана потому, что большую часть в родительской плате составляет стоимость питания ребенка, а продукты приобретаются по предоплате.

"Сейчас с каждым из родителей, которых коснутся изменения, ведется разъяснительная работа через руководство детсадов. Мы не просто вручаем им квитанции, а объясняем, что они в обязательном порядке получат компенсацию и в конечном итоге в материальном плане даже выиграют, потому что за второго и третьего ребенка помимо областной компенсации, они теперь будут получать и городскую. То есть на счет родителей теперь будет возвращаться не 50% и 70% соответственно, а 100% оплаты за второго и третьего ребенка, посещающего детский сад", - сказала Тарасова.

Кроме того, по ее словам, в первые месяцы будет установлен переходный период, в течение которого срок оплаты квитанций за детский сад сдвинут с 6-го числа на 20-е и 25-е.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph