"Изменения по форме родительской платы за детсад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - Ирина Тарасова Общество

Ирина Тарасова Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Изменения по форме родительской платы за детский сад коснутся примерно 20% детей в Нижнем Новгороде", - сказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Тарасова, разъясняя вступившие с 1 января 2017 года изменения в части внесения родительской платы за детский сад для семей, пользовавшихся льготами.Она отметила, что на сегодняшний день детсады в Нижнем Новгороде посещают около 72 тысяч детей, и что большинства из них изменения по родительской плате не коснутся."То есть родители, как получали компенсацию из областного бюджета за первого (20%), второго (50%) и третьего (70%) ребенка, посещающего дошкольные образовательные учреждения, так и будут ее получать. Не меняется порядок предоставления льгот по оплате детского сада и для детей-инвалидов, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией и детей, находящихся под опекой. У всех этих категорий сохраняется 100% льгота", - сказала она."Изменения по форме родительской платы за детский сад коснутся примерно 20% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения города. Это те льготные категории, которые были уточнены городской Думой в ноябре 2016 года, а именно дети родителей-инвалидов I и II групп, дети из семей, где два и более детей посещают детский сад, дети из малоимущих семей, дети из семей, где один из родителей является работником дошкольного образовательного учреждения. Этим категориям с января 2017 года льготы будут предоставляться в виде компенсации. То есть родители будут получать квитанцию на 100% оплаты, а в начале следующего месяца эта сумма в полном объеме будет возвращаться на их лицевой счет", - подчеркнула Ирина Тарасова.Она пояснила, что такая форма расчета была выбрана потому, что большую часть в родительской плате составляет стоимость питания ребенка, а продукты приобретаются по предоплате."Сейчас с каждым из родителей, которых коснутся изменения, ведется разъяснительная работа через руководство детсадов. Мы не просто вручаем им квитанции, а объясняем, что они в обязательном порядке получат компенсацию и в конечном итоге в материальном плане даже выиграют, потому что за второго и третьего ребенка помимо областной компенсации, они теперь будут получать и городскую. То есть на счет родителей теперь будет возвращаться не 50% и 70% соответственно, а 100% оплаты за второго и третьего ребенка, посещающего детский сад", - сказала Тарасова.Кроме того, по ее словам, в первые месяцы будет установлен переходный период, в течение которого срок оплаты квитанций за детский сад сдвинут с 6-го числа на 20-е и 25-е.