Американский форвард Дижон Томпсон возвращается в БК "НН" Спорт

Дижон Томпсон Фото: БК НН

Американский форвард Дижон Томпсон возвращается в БК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба 17 января 2017 года.Контракт с 33-летним спортсменом (201см, 88 кг) подписан до конца сезона 2017-2018 гг. "К сожалению, по регламенту Еврокубка Томпсон не сможет принимать участия в матчах турнира, однако его появление в Единой Лиге ВТБ запланировано уже на матч с ВЭФом 21 января", - сообщили в БК "НН". Этот игрок входил в состав клуба в 2012-2014 годах.Дижон Томпсон является выпускником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В 2005 году он был выбран командой "Нью-Йорк Никс" во втором раунде драфта НБА, после чего обменян в "Финикс Санз". Выступал в D-лиге за "Альбукерке Тандербердз". Европейская карьера Дижона началась в 2007 году в немецком клубе "Альба", затем он играл за "Азовмаш" (Украина), "Хапоэль" (Израиль), "Спартак" (Санкт-Петербург), "АСВЕЛ" (Франция).В сезоне 2012-2013 гг. Томпсон присоединился к БК "Нижний Новгород" и в 2014 году помог клубу пройти в полуфинал Еврокубка и завоевать серебряные медали Единой Лиги ВТБ. Тогда его средняя статистика в Лиге составляла 10,5 очка, 5,9 подбора и 2,1 передачи.Сезон 2016-2017 гг. игрок начинал в составе клуба АЕК (Ларнака), после чего подписал краткосрочный контракт с израильским "Хапоэлем", в составе которого он набирал 5,2 очка, 2,8 подбора, 0,5 передачи."К сожалению, я не смогу играть в Еврокубке за БК "НН", но в Единой Лиге ВТБ постараюсь сделать все возможное, чтобы привести клуб к успеху. У меня остались хорошие воспоминания о времени, проведенном в составе нижегородского клуба, хочется верить, что болельщики меня тоже не забыли", - сказал Томпсон.