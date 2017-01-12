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Общество

"Нижегородская область готова к появлению регионального оператора по обращению с ТКО", – Наталья Мочалина

17 января 2017 16:55  [216] Общество
Наталья Мочалина (Фото: kursn.ru)

Наталья Мочалина

Фото: kursn.ru

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Нижегородская область готова к появлению регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - об этом замминистра экологии и природных ресурсов области Наталья Мочалина сообщила в ходе круглого стола ОНФ 17 января 2017 года.

Она напомнила, что на данный момент в регионе уже утверждена территориальная схема в сфере обращения с отходами.

"У нас уже имеется потенциальное нормативное обеспечение действия нового законодательства в сфере отходов. Ничто не мешает его менять и совершенствовать в процессе работы. Так что мы в целом готовы к появлению оператора в регионе. Реальные сроки начала его работы - это конец 2017 года. Региональный оператор станет не только гарантом привлечения инвестиций, необходимых области для завершения строительства новых объектов мусоропереработки, в которых она крайне нуждается. Мы рассчитываем, что это будет эффективный инструмент борьбы с несанкционированным размещением отходов с экологической точки зрения, потому что будет возможно регулировать логистику ТКО на территории области. На данный момент в регионе по-прежнему насчитывается более 200 свалок и регулярно выявляются новые. Введение структуры регионального оператора повлияет на их сокращение. На наш взгляд, переход на федеральное регулирование в данной схеме только увеличит эффективность работы", - отметила заместитель министра.

Напомним, что согласно изменениям в федеральном законодательстве с 1 января 2017 года на территории России должна появиться новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Она предполагает, что сбором, вывозом и утилизацией отходов должны заниматься региональные операторы, то есть частные компании, которые правительство региона будет выбирать на основе конкурса. Один регион может быть разделен на несколько частей (в Нижегородской области их будет четыре). И для каждой будет выбран свой оператор. Кроме того, по новому законодательству с 1 января 2017 года запрещено захоронение отходов с полезными составляющими, их будет необходимо в обязательном порядке отправлять на переработку. А в платежной квитанции появится новая строка: обращение с ТКО.

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