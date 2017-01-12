Обитающие в Керженском заповеднике лесные северные олени начали сбрасывать рога Общество

Олень Игнат Фото: Фото - Татьяна Сойма



"Старший самец по кличке Игнат первым лишился роскошной "короны", а вместе с ней – и лидерства. Теперь небольшое стадо возглавляет самка Лена", - говорится в сообщении.



Все сброшенные оленьи рога работники вольерного комплекса заповедника передают в научный отдел. А позже рога пополнят экспозицию в экоцентре в п. Рустай.







В заповеднике напомнили, что северные олени исчезли в регионе в начале XX века, основной причиной их исчезновения был перепромысел. Ещё 200 лет назад численность северных оленей на территории нынешней Нижегородской области исчислялась тысячами.



С 2014 года заповедник "Керженский"



Первая группа северных оленей Обитающие в вольере Керженского заповедника (пос. Рустай, Нижегородская область) лесные северные олени начали сбрасывать рога. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" 18 января 2017 года."Старший самец по кличке Игнат первым лишился роскошной "короны", а вместе с ней – и лидерства. Теперь небольшое стадо возглавляет самка Лена", - говорится в сообщении.Все сброшенные оленьи рога работники вольерного комплекса заповедника передают в научный отдел. А позже рога пополнят экспозицию в экоцентре в п. Рустай. Как сообщалось в июне 2016 года, северный олененок впервые появился на свет в Керженском заповеднике."Поголовье северных оленей в Керженском заповеднике увеличилось: у оленей Лены и Игната, живущих в демонстрационном вольере, родился долгожданный олененок", - говорится в сообщении.В заповеднике напомнили, что северные олени исчезли в регионе в начале XX века, основной причиной их исчезновения был перепромысел. Ещё 200 лет назад численность северных оленей на территории нынешней Нижегородской области исчислялась тысячами.С 2014 года заповедник "Керженский" ведет работы по восстановлению лесного северного оленя на территории области, выполняя государственное задание Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Проект по восстановлению численности северного оленя реализуется за счет средств федерального бюджета и при информационной поддержке министерства экологии региона.Первая группа северных оленей была выпущена в вольер в Керженском заповеднике в декабре 2014 года. Эти олени, рожденные в 2012 и 2013 годах, были привезены из зоопитомника Московского зоопарка.

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