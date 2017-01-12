НБД-Банк выдал первый инвестиционный кредит в рамках программы "Шесть с половиной" Бизнес

ПАО "НБД-Банк" выдало первый инвестиционный кредит клиенту в рамках сотрудничества с Корпорацией МСП по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (программа "Шесть с половиной"). Об этом сообщает пресс-служба банка 18 января 2017 года.Согласно информации, договор с клиентом заключен в размере 50 млн рублей. Кредитный ресурс выделен на обновление производственных мощностей нижегородского предприятия, работающего в сфере пищевой промышленности."Сотрудничество НБД-Банка с Корпорацией МСП открывает больше возможностей для предпринимателей – владельцев малого и среднего бизнеса. Как правило, реализация перспективных инвестиционных проектов требует довольно обширных финансовых вложений, поэтому бизнесмены вынуждены обращаться к кредитным ресурсам. Данная Программа позволяет получить средства по льготной процентной ставке, что позволит компаниям увеличить обороты бизнеса и тем самым внести существенный вклад в развитие региона", - отметил начальник управления корпоративных финансов и клиентов НБД-Банка Евгений Максаков.В пресс-службе напомнили, что по программе "Шесть с половиной" кредитные средства на льготных условиях предоставляются компаниям, работающим в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства, энергетики, строительства, туристической деятельности, транспорта и связи, а также в тех отраслях экономики, которые реализуют приоритетные направления развития науки, технологий и техники.