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Бизнес

Производитель мороженого из Дзержинска Нижегородской области планирует поставлять свою продукцию в Китай

19 января 2017 12:16  [193] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Производитель мороженого из Дзержинска Нижегородской области ООО "Калинов мост" планирует поставлять свою продукцию в Китай. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона 19 января 2017 года.

По данным минсельхоза, дзержинское предприятие заключило договор о поставках.

"Когда к нам приехала китайская делегация, которая объехала много предприятий, мы предложили им попробовать мороженое. Представитель Китая сразу сказал, что это именно тот вкус, который он искал. Мы заключили договоры о поставках, а сейчас планируем открыть в Пекине сеть кафе с нижегородским мороженым", - рассказал директор предприятия Анатолий Калинов.

СПРАВКА:
ООО "Калинов Мост" (г. Дзержинск, Нижегородская область) образовано в 1993 году. В декабре 1999 года компания начала строительство собственной фабрики, которая была запущена уже в 2000 году. В 2007 году цех по производству мороженого расширили и оснастили высокопроизводительным оборудованием из Чехии, что позволило вырабатывать 100 тонн продукции в сутки.

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