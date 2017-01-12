Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства в период с 15 июля по 25 декабря 2016 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Елена Рейнбах сообщила в рамках брифинга 19 января 2017 года.



Согласно мониторингу, который регулярно проводит региональное антимонопольное ведомство, в указанный период в Нижегородской области более чем на 5% выросли розничные цены на ряд лекарственных препаратов. В частности, цена на "Ингавирин" увеличилась на 10% - с 406 до 447 рублей в сети аптек "Максавит" и на 5,6% (с 409 до 432 рублей) - в аптечной сети "Ладушка".



Противовирусное лекарство "Кагоцел" выросло в цене на 5,78% (с 223 до 235 рублей) в ГП НО "Нижегородская областная фармация (НОФ)" и на 18% (с 224 до 265 рублей) в аптеках "Ладушка". "Милдронат" вырос в цене на 15,7% (с 270 до 323 рублей за упаковку) в ГПО "НОФ" и на 21% (с 233 до 282 рублей) в аптечной сети "Максавит".



Снижение розничных цен более чем на 5% отмечено на лекарства: "Арбидол максимум" (13%, с 466 до 405 рублей, в аптеке "Ладушка"), "Амброксол" – на 9,52% (с 31,5 до 28 рублей) в ГП НО НОФ и на 6,42% (с 21,8 до 20,4 рублей в аптеках "Максавит"), "Кетанов" – на 9,5% (с 221 до 200 рублей) в аптечной сети "Максавит", "Ибупрофен" – на 19,85% (с 26,2 до 21 рубля) в аптечной сети "Ладушка".



Наибольшее количество максимальных цен в указанный период зафиксировано в НОФ, минимальные цены – в аптечной сети "Максавит".



Комментируя колебания цен на рынке лекарственных препаратов, руководитель регионального УФАС Михаил Теодорович отметил, что цены менялись закономерно.



"Мы видим, что рынок дышит, цена меняется не слишком резко. Всегда в период сезонного подъема уровня заболеваемости цены растут. Их диапазон примерно повторяется из года в год, ничего нового мы не видим. Ситуация стабильна и не требует никаких вмешательств", - подвел итог глава антимонопольного ведомства.



Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства в период с 15 июля по 25 декабря 2016 года. Об этом начальник отдела контроля экономической концентрации Нижегородского УФАС России Елена Рейнбах сообщила в рамках брифинга 19 января 2017 года.Согласно мониторингу, который регулярно проводит региональное антимонопольное ведомство, в указанный период в Нижегородской области более чем на 5% выросли розничные цены на ряд лекарственных препаратов. В частности, цена на "Ингавирин" увеличилась на 10% - с 406 до 447 рублей в сети аптек "Максавит" и на 5,6% (с 409 до 432 рублей) - в аптечной сети "Ладушка".Противовирусное лекарство "Кагоцел" выросло в цене на 5,78% (с 223 до 235 рублей) в ГП НО "Нижегородская областная фармация (НОФ)" и на 18% (с 224 до 265 рублей) в аптеках "Ладушка". "Милдронат" вырос в цене на 15,7% (с 270 до 323 рублей за упаковку) в ГПО "НОФ" и на 21% (с 233 до 282 рублей) в аптечной сети "Максавит".Снижение розничных цен более чем на 5% отмечено на лекарства: "Арбидол максимум" (13%, с 466 до 405 рублей, в аптеке "Ладушка"), "Амброксол" – на 9,52% (с 31,5 до 28 рублей) в ГП НО НОФ и на 6,42% (с 21,8 до 20,4 рублей в аптеках "Максавит"), "Кетанов" – на 9,5% (с 221 до 200 рублей) в аптечной сети "Максавит", "Ибупрофен" – на 19,85% (с 26,2 до 21 рубля) в аптечной сети "Ладушка".Наибольшее количество максимальных цен в указанный период зафиксировано в НОФ, минимальные цены – в аптечной сети "Максавит".Комментируя колебания цен на рынке лекарственных препаратов, руководитель регионального УФАС Михаил Теодорович отметил, что цены менялись закономерно."Мы видим, что рынок дышит, цена меняется не слишком резко. Всегда в период сезонного подъема уровня заболеваемости цены растут. Их диапазон примерно повторяется из года в год, ничего нового мы не видим. Ситуация стабильна и не требует никаких вмешательств", - подвел итог глава антимонопольного ведомства. Напомним , в ноябре 2016 года ВС РФ оставил в силе закон о признании "Нижегородской областной фармации" единственным поставщиком лекарств.

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