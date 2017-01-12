Безработный мужчина погиб из-за неосторожного курения в Дзержинске Нижегородскорй области 19 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Безработный мужчина погиб из-за неосторожного курения в Дзержинске Нижегородскорй области 19 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире жилого дома по пр. Циолковского поступило в 02:26. Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей и тушение пожара. 28 человек, в том числе 12 детей, были эвакуированы по лестничным маршам личным составом пожарных подразделений.Пожарные расчеты справили с возгоранием за пять минут, предотвратив дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров. Обгорело домашнее имущество в квартире.Предполагаемый виновник пожара - безработный хозяин квартиры 1971 года рождения – погиб. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.