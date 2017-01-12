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Происшествия

Безработный мужчина погиб из-за неосторожного курения в Дзержинске Нижегородскорй области 19 января

20 января 2017 09:37  [129] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Безработный мужчина погиб из-за неосторожного курения в Дзержинске Нижегородскорй области 19 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире жилого дома по пр. Циолковского поступило в 02:26. Первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей и тушение пожара. 28 человек, в том числе 12 детей, были эвакуированы по лестничным маршам личным составом пожарных подразделений.

Пожарные расчеты справили с возгоранием за пять минут, предотвратив дальнейшее распространение огня. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров. Обгорело домашнее имущество в квартире.

Предполагаемый виновник пожара - безработный хозяин квартиры 1971 года рождения – погиб. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

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Теги:
Пожар
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