Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год Экономика





Согласно информации, на 31 декабря 2016 года он составил 0,55%. "Он ниже среднероссийских показателей (в РФ – 1,2%, в ПФО – 1,0%)", - говорится в сообщении.



В качестве безработных зарегистрированы 9,7 тысяч человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 22,8 тысяч вакансий, из них 60 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения в течение всего года трудоустроены 71,7 тысяч человек.



В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,51 % при численности безработных 3,5 тысяч человек.



Уровень общей безработицы в регионе, рассчитанный органами государственной статистики по методологии Международной организации труда, за 2016 год составил 4,3%.



Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год. Об этом сообщает управление службы занятости региона.Согласно информации, на 31 декабря 2016 года он составил 0,55%. "Он ниже среднероссийских показателей (в РФ – 1,2%, в ПФО – 1,0%)", - говорится в сообщении.В качестве безработных зарегистрированы 9,7 тысяч человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 22,8 тысяч вакансий, из них 60 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения в течение всего года трудоустроены 71,7 тысяч человек.В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,51 % при численности безработных 3,5 тысяч человек.Уровень общей безработицы в регионе, рассчитанный органами государственной статистики по методологии Международной организации труда, за 2016 год составил 4,3%. Напомним , уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области за 2015 год увеличился с 0,49% до 0,58%.

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