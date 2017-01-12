Ростелеком
Последние новости рубрики Экономика
20 января 2017 14:27  [171] Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год
20 января 2017 13:22  [137] Поступления в бюджетную систему РФ от нижегородских налогоплательщиков выросли на 5% в 2016 году – до 368 млрд рублей
20 января 2017 12:53  [180] Бюджетные кредиты на сумму почти 63 млрд рублей получила Нижегородская область в 2016 году
19 января 2017 12:44  [331] Нижегородская область получила 70 млн рублей федеральных средств на поддержку свеклосахарного производства в 2016 году
19 января 2017 10:36  [346] Комитет по бюджету ЗС НО одобрил увеличение расходов облбюджета на 2017 год более чем на 3 млрд рублей
19 января 2017 09:15  [305] "Кредиторская задолженность нижегородской администрации на начало 2017 года на 30% ниже, чем год назад", - Дмитрий Барыкин
18 января 2017 13:37  [274] Комитет по экономике ЗС НО одобрил законопроект о специальных инвестконтрактах
18 января 2017 12:37  [416] Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода составляет 1,3 млрд рублей на начало 2017 года
18 января 2017 11:41  [296] Комитет по имуществу ЗС НО планирует промониторить практику наделения инвестпроектов статусом приоритетных
17 января 2017 18:48  [397] Профильный комитет ЗС НО одобрил во II чтении законопроект о передаче органам МСУ права установки транспортных тарифов
Экономика

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год

20 января 2017 14:27  [171] Экономика
Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год. Об этом сообщает управление службы занятости региона.

Согласно информации, на 31 декабря 2016 года он составил 0,55%. "Он ниже среднероссийских показателей (в РФ – 1,2%, в ПФО – 1,0%)", - говорится в сообщении.

В качестве безработных зарегистрированы 9,7 тысяч человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 22,8 тысяч вакансий, из них 60 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения в течение всего года трудоустроены 71,7 тысяч человек.

В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,51 % при численности безработных 3,5 тысяч человек.

Уровень общей безработицы в регионе, рассчитанный органами государственной статистики по методологии Международной организации труда, за 2016 год составил 4,3%.

Напомним, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области за 2015 год увеличился с 0,49% до 0,58%.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph