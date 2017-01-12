Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился с 0,58% до 0,55% за 2016 год. Об этом сообщает управление службы занятости региона.
Согласно информации, на 31 декабря 2016 года он составил 0,55%. "Он ниже среднероссийских показателей (в РФ – 1,2%, в ПФО – 1,0%)", - говорится в сообщении.
В качестве безработных зарегистрированы 9,7 тысяч человек. Потребность в работниках, заявленная работодателями, составила 22,8 тысяч вакансий, из них 60 % – по рабочим профессиям. При содействии службы занятости населения в течение всего года трудоустроены 71,7 тысяч человек.
В Нижнем Новгороде уровень регистрируемой безработицы составил 0,51 % при численности безработных 3,5 тысяч человек.
Уровень общей безработицы в регионе, рассчитанный органами государственной статистики по методологии Международной организации труда, за 2016 год составил 4,3%.
Напомним
, уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области за 2015 год увеличился с 0,49% до 0,58%.
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