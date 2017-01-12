Руководство нижегородской косметической фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 7 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Учредители и руководство нижегородской косметической фирмы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве на 7 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судом общей юрисдикции Нижегородской области 20 января 2017 года.Согласно информации, перед судом предстанут четверо мужчин и одна женщина в Кстовском районе. Трое из них обвиняются по ч.4 ст. 159 (мошенничество) и п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег), двое - в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.Согласно обвинительному заключению, они похищали деньги под видом предоставления косметологических услуг и продажи косметических товаров в кредит. Общая сумма ущерба, нанесенная 120 гражданам, оценивается в 7,13 млн рублей.На данный момент четверо подсудимых находятся под стражей, еще одна – под подпиской о невыезде. С предъявленным обвинением они согласились, поэтому дело будет рассмотрено в особом порядке.Также сообщается, что по делу заявлено 74 гражданских иска на общую сумму более 6 млн рублей.