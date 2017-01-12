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Экономика

Бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9% за 2016 год

23 января 2017 13:01  [44] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Бензин в Нижнем Новгороде подорожал на 3,9% за 2016 год. Данные о стоимости моторного топлива размещены на сайте Росстата.

Согласно информации, по состоянию на 16 января 2017 года средняя цена за литр бензина составляет 36,31 рубля. Это на 3,92% больше, чем на начало 2016 года.

Стоимость бензина АИ-92 в Нижнем Новгороде по последним данным составляет 35,43 рубля, бензина АИ-95 – 38,57 рубля, дизельного топлива – 37,68 рубля.

Среди городов Приволжского федерального округа наиболее высокие средние цены на бензин зафиксированы в Ижевске (36,94 рубля), Кирове (36,88 рубля) и Перми (36,8 рубля). Наиболее низкие цены – в Уфе (35,73 рубля), Пензе (35,99) и Казани (36,01 рубля).

В целом по России средняя стоимость бензина по данным на 16 января составляет 36,55 рубля.

Напомним, по данным на 10 января 2016 года средняя цена за литр бензина составляла 34,94 рубля.

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