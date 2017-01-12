МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 23-24 января Общество

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МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 23-24 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".Согласно информации, с вечера 23 января по региону местами ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости до 500 м и менее, усиления западного и юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, утром и днем гололед.В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, нарушения в работе систем ЖКХ.Также прогнозируется вероятность увеличения количества ДТП, возникновение заторов на дорогах, повышается вероятность увеличения количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс.