Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
23 января 2017 18:17  [107] Нижегородская администрация заявила о нехватке 75 млн рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком в 2017 году
23 января 2017 17:54  [379] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 23-24 января
23 января 2017 17:25  [103] Нижегородский водоканал намерен начать судиться с подрядчиком по установке станции УФО
23 января 2017 17:17  [95] Нижегородское правительство планирует построить 77 новых школ на территории региона к 2025 году
23 января 2017 16:21  [151] Нижегородский минобр планирует закрыть четыре детдома в 2017 году в связи с сокращением числа детей-сирот
23 января 2017 16:18  [190] "Угрозы убийством в адрес судьи остаются в публичном доступе в ряде нижегородских СМИ ", – Олег Шаронов
23 января 2017 15:34  [97] Нижегородский филиал "Т Плюс" направит более 630 млн рублей на ремонтную кампанию в 2017 году
23 января 2017 14:47  [164] Администрация Нижнего Новгорода планирует отремонтировать 1,6 млн кв.м. дорог в 2017 году
23 января 2017 13:58  [202] Планируемая на 2016 год первая операция по пересадке сердца в Нижегородской области отложена
23 января 2017 12:56  [122] Суд рассмотрит дело по обвинению нижегородца в хищении около 1,5 млн рублей жилищных субсидий
Общество

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 23-24 января

23 января 2017 17:54  [379] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за метели 23-24 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, с вечера 23 января по региону местами ожидаются сильные снегопады, метели, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости до 500 м и менее, усиления западного и юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, утром и днем гололед.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев, нарушения в работе систем ЖКХ.

Также прогнозируется вероятность увеличения количества ДТП, возникновение заторов на дорогах, повышается вероятность увеличения количества случаев травматизма среди населения, обусловленных падением сосулек и снежных масс.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph