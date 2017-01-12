Гострудинспекция в Нижегородской области оштрафовала ООО "Теплосети" за получившего ожог кипятком мастера Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гострудинспекция в Нижегородской области оштрафовала ООО "Теплосети" за получившего ожог кипятком мастера. Об этом сообщается на сайте ведомства 23 января 2017 года.Согласно информации, несчастный случай произошел 8 января. 42-летний мастер осматривал аварийный участок на наземной теплотрассе около трамвайной остановки на ул. Минеева. Мужчина поднялся на железобетонный блок и стал перелезать через трубопроводы, так как проход под компенсатором был залит горячей водой. Неожиданно нога мастера соскользнула с трубопровода, и он, потеряв равновесие, упал в промоину с горячей водой. В результате мужчина получил ожоги кипятком туловища и ног на площади 25% поверхности тела. Коллеги вызвали ему скорую помощь, на которой он был доставлен в ФГБУЗ "ПФМИЦ".Согласно медицинскому заключению, алкоголь в его крови не выявлен.В ходе расследования комиссия установила причины несчастного случая. В частности, было нарушено правило по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. Факта грубой неосторожности со стороны пострадавшего комиссия не усмотрела.По результатам расследования ООО "Теплосети" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.