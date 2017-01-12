Семнадцать новых комплексов фиксации ПДД будут установлены в Нижегородской области в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Семнадцать новых комплексов фото-видеофиксации ПДД будут установлены в Нижегородской области в 2017 году. Об этом и.о. министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Обора сообщил на заседании регионального правительства 24 января.



Согласно информации из доклада, 12 комплексов будут фиксировать нарушения скоростного режима, пять - нарушения при пересечении железнодорожных переездов.



По состоянию на январь текущего года в регионе установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 183 - фиксации превышения скорости, 20 - фиксации правил проезда перекрестков, на постах ДПС - 5. На территории Нижнего Новгорода работает 118 таких комплексов. Таким образом, до конца года в регионе будут функционировать 225 стационарных комплексов.



Обора также отметил, что облправительством на данный момент проведены конкурсные процедуры по организации работы 78 передвижных комплексов фото-видеофиксации. Для выставления комплексов предусмотрено более 500 мест дислокаций в регионе.



В 2016 году по результатам работы стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД был вынесено 1 млн 611 тысяч постановлений на сумму 909,9 млн рублей. В отношении собственников транспортных средств за 2016 год было вынесено 14 тысяч 827 постановлений об административных правонарушениях на сумму 8,5 млн рублей. При помощи передвижных комплексов фото-видеофиксации "Крис-П" было вынесено 1 млн 40 тысяч постановлений об правонарушениях на общую сумму 616 тысяч рублей, мобильными комплексами "Паркон" - 72 тысячи постановлений на сумму 68 млн рублей.



Комментируя итоги года, губернатор Валерий Шанцев отметил положительную динамику по снижению смертности на дорогах региона и сообщил, что правительство намерено продолжать модернизировать данную сферу.



"Данные статистики по гибели и травматизации людей на дорогах наглядно демонстрируют, что комплексы нарушений ПДД доказали свою эффективность, а значит, мы будем продолжать развивать структуру и далее", - отметил он.



Семнадцать новых комплексов фото-видеофиксации ПДД будут установлены в Нижегородской области в 2017 году. Об этом и.о. министра транспорта и автомобильных дорог региона Александр Обора сообщил на заседании регионального правительства 24 января.Согласно информации из доклада, 12 комплексов будут фиксировать нарушения скоростного режима, пять - нарушения при пересечении железнодорожных переездов.По состоянию на январь текущего года в регионе установлено 208 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 183 - фиксации превышения скорости, 20 - фиксации правил проезда перекрестков, на постах ДПС - 5. На территории Нижнего Новгорода работает 118 таких комплексов. Таким образом, до конца года в регионе будут функционировать 225 стационарных комплексов.Обора также отметил, что облправительством на данный момент проведены конкурсные процедуры по организации работы 78 передвижных комплексов фото-видеофиксации. Для выставления комплексов предусмотрено более 500 мест дислокаций в регионе.В 2016 году по результатам работы стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД был вынесено 1 млн 611 тысяч постановлений на сумму 909,9 млн рублей. В отношении собственников транспортных средств за 2016 год было вынесено 14 тысяч 827 постановлений об административных правонарушениях на сумму 8,5 млн рублей. При помощи передвижных комплексов фото-видеофиксации "Крис-П" было вынесено 1 млн 40 тысяч постановлений об правонарушениях на общую сумму 616 тысяч рублей, мобильными комплексами "Паркон" - 72 тысячи постановлений на сумму 68 млн рублей.Комментируя итоги года, губернатор Валерий Шанцев отметил положительную динамику по снижению смертности на дорогах региона и сообщил, что правительство намерено продолжать модернизировать данную сферу."Данные статистики по гибели и травматизации людей на дорогах наглядно демонстрируют, что комплексы нарушений ПДД доказали свою эффективность, а значит, мы будем продолжать развивать структуру и далее", - отметил он. Напомним , что количество ДТП в Нижнем Новгороде сократилось на 12,2% в местах максимальной фото - видеофиксации нарушений ПДД с начала 2016 года.

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