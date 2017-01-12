Нижегородская администрация опровергла информацию директора дептранса о планах повысить стоимость проезда до 25-30 рублей Общество

Администрация города Фото: НИА Нижний Новгород



В администрации заявили, что "названные Александром Голофастовым цифры в 25-30 рублей были некорректно представлены журналистами как возможная цена за проезд". "Подчеркиваем, что речь идет о себестоимости одной поездки пассажира, а не о конкретной цене билета за проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Плата за проезд всегда была ниже экономически рассчитанных затрат предприятий на перевозку одного пассажира", - сообщили в администрации и добавили, что плановые убытки транспортных предприятий погашались из бюджета региона или города.



Также в сообщении напоминается, что "решение об изменении платы за проезд будет приниматься только после анализа экономических расчетов. На сегодняшний день эти расчеты, как и новая маршрутная сеть, находятся в стадии подготовки, поэтому оснований для распространения информации о скором повышении стоимости проезда нет".



В свою очередь 23 января Александр Голофастов



Дословно директор департамента на вопрос корреспондента ответил следующее: "По НПАТ средняя себестоимость поездки 25,4 рубля. Ниже этого если будет цена - будут убытки. Поэтому где-то между 25 и 30 рублями что-то будет". На вопрос о том, корректно ли будет сказать, что стоимость планируется от 25 рублей, Голофастов ответил, что "корректно, но цифры еще не окончательные". Нижегородская администрация опровергла информацию директора дептранса о планах повысить стоимость проезда до 25-30 рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации 24 января.В администрации заявили, что "названные Александром Голофастовым цифры в 25-30 рублей были некорректно представлены журналистами как возможная цена за проезд". "Подчеркиваем, что речь идет о себестоимости одной поездки пассажира, а не о конкретной цене билета за проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Плата за проезд всегда была ниже экономически рассчитанных затрат предприятий на перевозку одного пассажира", - сообщили в администрации и добавили, что плановые убытки транспортных предприятий погашались из бюджета региона или города.Также в сообщении напоминается, что "решение об изменении платы за проезд будет приниматься только после анализа экономических расчетов. На сегодняшний день эти расчеты, как и новая маршрутная сеть, находятся в стадии подготовки, поэтому оснований для распространения информации о скором повышении стоимости проезда нет".В свою очередь 23 января Александр Голофастов сообщал НИА "Нижний Новгород", что рассматривается возможность установить для "обычных" пассажиров тариф от 25 до 30 рублей, для льготной категории граждан – ниже. Информация о сроках и скором повышении тарифов в новостном материале отсутствовала: директор департамента сообщил, что по срокам говорить "пока рано".Дословно директор департамента на вопрос корреспондента ответил следующее: "По НПАТ средняя себестоимость поездки 25,4 рубля. Ниже этого если будет цена - будут убытки. Поэтому где-то между 25 и 30 рублями что-то будет". На вопрос о том, корректно ли будет сказать, что стоимость планируется от 25 рублей, Голофастов ответил, что "корректно, но цифры еще не окончательные".

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