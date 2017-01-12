Администрация города
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Нижегородская администрация опровергла информацию директора дептранса о планах повысить стоимость проезда до 25-30 рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации 24 января.
В администрации заявили, что "названные Александром Голофастовым цифры в 25-30 рублей были некорректно представлены журналистами как возможная цена за проезд". "Подчеркиваем, что речь идет о себестоимости одной поездки пассажира, а не о конкретной цене билета за проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода. Плата за проезд всегда была ниже экономически рассчитанных затрат предприятий на перевозку одного пассажира", - сообщили в администрации и добавили, что плановые убытки транспортных предприятий погашались из бюджета региона или города.
Также в сообщении напоминается, что "решение об изменении платы за проезд будет приниматься только после анализа экономических расчетов. На сегодняшний день эти расчеты, как и новая маршрутная сеть, находятся в стадии подготовки, поэтому оснований для распространения информации о скором повышении стоимости проезда нет".
В свою очередь 23 января Александр Голофастов сообщал
НИА "Нижний Новгород", что рассматривается возможность установить для "обычных" пассажиров тариф от 25 до 30 рублей, для льготной категории граждан – ниже. Информация о сроках и скором повышении тарифов в новостном материале отсутствовала: директор департамента сообщил, что по срокам говорить "пока рано".
Дословно директор департамента на вопрос корреспондента ответил следующее: "По НПАТ средняя себестоимость поездки 25,4 рубля. Ниже этого если будет цена - будут убытки. Поэтому где-то между 25 и 30 рублями что-то будет". На вопрос о том, корректно ли будет сказать, что стоимость планируется от 25 рублей, Голофастов ответил, что "корректно, но цифры еще не окончательные".
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