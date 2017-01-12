Юбилейная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года Спорт

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.Согласно информации, в этот же день состоится VI Зимний фестиваль. Праздник пройдёт на поляне рядом с ЖК "Окский берег"."Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. Сегодня в нашей стране это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта. Юбилейная, 35-я массовая лыжная гонка пройдёт одновременно в 72 регионах РФ и объединит около полумиллиона любителей снега и зимних видов спорта. Только в Нижнем Новгороде и области в празднике примут участие порядка 10 тысяч человек.Впервые в нашем городе "Лыжня России" пройдёт в новом формате – все, кто принял решение бежать 5 и 10 км выйдут на старт одновременно.Помимо классических забегов на 5 и 10 км, в рамках спортивной программы также будут организованы: забег почётных гостей на 2018 м, командный семейный забег, где участвуют дети с родителями (команда от трёх человек), брендированный забег (забег нижегородских компаний).Также всех гостей и участников Зимнего фестиваля ждёт масштабная развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками. Кроме того, будет работать полевая кухня.Генеральный партнёр "Лыжни-2017" – компания "Максидом".