Ростелеком
Последние новости рубрики Спорт
24 января 2017 16:47  [49] Юбилейная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года
23 января 2017 18:02  [187] Валерий Шанцев поздравил нижегородских хоккеисток с бронзовыми медалями на чемпионате мира
22 января 2017 13:42  [329] Нижегородка Дарья Качанова заняла первое место на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту в Италии 22 января
22 января 2017 13:06  [236] БК "НН" проиграл ВЭФу со счетом 74:81 в матче чемпионата Единой лиги ВТБ 21 января
21 января 2017 14:02  [269] Нападающий нижегородского "Торпедо" Даниил Ильин выступит за сборную России по хоккею на Универсиаде
20 января 2017 11:10  [399] Нижегородское "Торпедо" уступило ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:3 в матче 19 января
19 января 2017 14:51  [348] Оргкомитет планирует завершить отбор волонтеров для ЧМ-2018 к концу 2017 года
18 января 2017 10:12  [313] БК "НН" проиграл команде из Литвы со счетом 63:97 в Топ-16 Еврокубка 17 января
18 января 2017 08:35  [566] Нижегородское правительство ищет нового инвестора для строительства биатлонного комплекса
17 января 2017 14:55  [370] Американский форвард Дижон Томпсон возвращается в БК "НН"
Спорт

Юбилейная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года

24 января 2017 16:47  [49] Спорт

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет в Нижнем Новгороде 11 февраля 2017 года. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в этот же день состоится VI Зимний фестиваль. Праздник пройдёт на поляне рядом с ЖК "Окский берег".

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года. Сегодня в нашей стране это самый большой зимний праздник для поклонников лыжного спорта. Юбилейная, 35-я массовая лыжная гонка пройдёт одновременно в 72 регионах РФ и объединит около полумиллиона любителей снега и зимних видов спорта. Только в Нижнем Новгороде и области в празднике примут участие порядка 10 тысяч человек.

Впервые в нашем городе "Лыжня России" пройдёт в новом формате – все, кто принял решение бежать 5 и 10 км выйдут на старт одновременно.

Помимо классических забегов на 5 и 10 км, в рамках спортивной программы также будут организованы: забег почётных гостей на 2018 м, командный семейный забег, где участвуют дети с родителями (команда от трёх человек), брендированный забег (забег нижегородских компаний).

Также всех гостей и участников Зимнего фестиваля ждёт масштабная развлекательная программа: выступление артистов, анимация для детей, конкурсы с подарками. Кроме того, будет работать полевая кухня.

Генеральный партнёр "Лыжни-2017" – компания "Максидом".

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph