Фракция "Единая Россия" в нижегородской Думе не планирует выдвигать кандидатуры в ОАО "Подписные издания" Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Фракция "Единая Россия" в нижегородской Думе не планирует выдвигать кандидатуры в ОАО "Подписные издания". Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января 2017 года.



Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко отметила, что организация, "по сути, не ведет никакой деятельности, и выдвигать в ее состав кандидатуры нецелесообразно". Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике, единоросс Марк Фельдман обратил внимание, что в состав совета директоров данной организации заявился депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев.



"Если администрация города будет выдвигать кандидатуры в этот совет директоров, то можем и поддержать Евгения Ивановича. Но от фракции выдвигать кандидатуры верным не считаю", - подчеркнула Елизавета Солонченко по итогам обсуждения вопроса.



Фракция "Единая Россия" в нижегородской Думе не планирует выдвигать кандидатуры в ОАО "Подписные издания". Такое решение члены фракции приняли на заседании 24 января 2017 года.Замглавы Нижнего Новгорода, руководитель фракции Елизавета Солонченко отметила, что организация, "по сути, не ведет никакой деятельности, и выдвигать в ее состав кандидатуры нецелесообразно". Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике, единоросс Марк Фельдман обратил внимание, что в состав совета директоров данной организации заявился депутат Гордумы от КПРФ Евгений Лазарев."Если администрация города будет выдвигать кандидатуры в этот совет директоров, то можем и поддержать Евгения Ивановича. Но от фракции выдвигать кандидатуры верным не считаю", - подчеркнула Елизавета Солонченко по итогам обсуждения вопроса. Напомним , в феврале 2016 года сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода рассматривает возможность ликвидации ОАО "Подписные издания".

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