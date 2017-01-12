Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 25 января 2017 года.



Депутаты одобрили перераспределение полномочий между заместителями главы администрации Нижнего Новгорода. Согласно принятому решению, в ведение заместителя сити-менеджера по соцвпросам Наталии Казачковой переходит комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителей по экономике Ирины Кудрявцевой и зама по оргвопросам Марии Холкиной соответственно.



Также Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.



За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в ведение Наталии Казачковой Дума Нижнего Новгорода согласовала передачу КУГИ и правового департамента в блок зама сити-менеджера по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 25 января 2017 года.Депутаты одобрили перераспределение полномочий между заместителями главы администрации Нижнего Новгорода. Согласно принятому решению, в ведение заместителя сити-менеджера по соцвпросам Наталии Казачковой переходит комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения – из ведения заместителей по экономике Ирины Кудрявцевой и зама по оргвопросам Марии Холкиной соответственно.Также Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.За принятие данных решений проголосовало 37 из 39 присутствующих, двое - против.Ранее сообщалось, что в январе 2017 года в ведение Наталии Казачковой будут переданы из блока замглавы администрации по экономике Ирины Кудрявцевой комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и вопросы муниципально-частного партнерства.

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