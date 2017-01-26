"Мы настаиваем на скорейшей рекультивации свалки в с.Б.Мокрое Кстовского района", - Владимир Никифоров Общество

Владимир Никифоров Фото: Министерство экологии Нижегородской области



Он отметил, что 28 декабря 2016 года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО "Эко-реал". Согласно решению суда, ответчик должен прекратить складирование отходов на данном участке и рекультивировать свалку в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу. Мотивировочная часть решения была изготовлена 20 января 2017 года, и пока у "Эко-реал" есть месяц на обжалование решения. "Организация, деятельность которой привела к значительному увеличению экологического ущерба, должна взять на себя финансовую ответственность по его ликвидации. Мы настаиваем, чтобы территория как можно раньше была приведена в порядок", - подчеркнул он.



Напомним также, что,



Владимир Никифоров отмечает, что не допустить подобных ситуаций впредь поможет введение института региональных операторов в сфере обращения с отходами. "Это позволит упорядочить как финансовые, так и транспортные потоки, а значит, уменьшит саму возможность злоупотреблений и экологических преступлений", - подытожил он. "Мы настаиваем на скорейшей рекультивации свалки в с.Б.Мокрое Кстовского района", - сообщил начальник отдела организации регионального государственного экологического надзора минэкологии Нижегородской области Владимир Никифоров 26 января 2017 года.Он отметил, что 28 декабря 2016 года суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО "Эко-реал". Согласно решению суда, ответчик должен прекратить складирование отходов на данном участке и рекультивировать свалку в течение двух месяцев после вступления решения в законную силу. Мотивировочная часть решения была изготовлена 20 января 2017 года, и пока у "Эко-реал" есть месяц на обжалование решения. "Организация, деятельность которой привела к значительному увеличению экологического ущерба, должна взять на себя финансовую ответственность по его ликвидации. Мы настаиваем, чтобы территория как можно раньше была приведена в порядок", - подчеркнул он.Напомним также, что, по данным ОНФ , жители села Большое Мокрое жалуются на постоянный едкий запах, исходящий от свалки, эксплуатируемой компанией "Эко-реал", и периодическое задымление. И в то же время, по словам эксперта ОНФ "компания, которая работает на данной свалке, построила вблизи новую карту для размещения отходов, оборудованную противофильтрационным экраном. Они получили лицензию для работы на этой карте. Им установили повышенный тариф, хотя здесь отсутствует обработка отходов. Но при этом они продолжают валить отходы на старую свалку, ядовитый фильтрат с которой стекает прямиком в поле".Владимир Никифоров отмечает, что не допустить подобных ситуаций впредь поможет введение института региональных операторов в сфере обращения с отходами. "Это позволит упорядочить как финансовые, так и транспортные потоки, а значит, уменьшит саму возможность злоупотреблений и экологических преступлений", - подытожил он.

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