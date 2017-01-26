"Единая Россия" провела для тысячи нижегородских пенсионеров акцию "День театра" Общество

"Единая Россия" провела для тысячи нижегородских пенсионеров акцию "День театра". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 27 января 2017 года.



Согласно информации, накануне Дня театра тысяча нижегородских пенсионеров из всех районов области бесплатно посетили постановку "Евгений Онегин" в Оперном театре. Отмечается, что эта акция проходит уже 12 лет в рамках партийного проекта "Старшее поколение".



"За время реализации проекта почти 35 тысяч пенсионеров и ветеранов смогли просмотреть прекрасные спектакли и концерты. Надо отметить, что Партия "Единая Россия" реализует много проектов, цель которых - повышение качества жизни людей старшего поколения. В этом году мы планируем начать реализацию еще одного очень яркого проекта, который позволит в большей мере раскрыться творческим способностям наших дорогих пенсионеров и ветеранов – "Все мы родом из деревни". В рамках проекта будут проведены фестивали, фотоконкурсы, конкурсы стихотворений и прозы, конкурсы художников и ремесленников, посвященных деревне. Также будут организованы посещение домов престарелых с концертами, сбор информации для книги "Мы родом из Нижегородской губернии", - сказал координатор проекта "Единой России" "Старшее поколение", депутат Законодательного собрания Валерий Антипов.



Он также напомнил, что в 2017 году в регионе стартовал новый партийный проект "Единой России" – "Театры малых городов". Шесть театров Дзержинска, Сарова, Кстова и Арзамаса уже в этом году смогут обновить звуковое и световое оборудование. Так, в Дзержинском театре кукол планируют поменять не только освещение, но и одежду сцены.



"Проект поддержки малых театров появился по инициативе депутатов "Единой России" в Государственной Думе. Это очень важная поддержка и большая помощь небольшим муниципальным театрам, из федерального бюджета будет нам оказана финансовая поддержка. Мы приняли решение, что в этом году мы будем запрашивать средства на оснащение светового и звукового оборудования. Проект рассчитан на три года, в следующем году тоже будут средства, которые пойдут на ремонт театров", - отметила координатор проекта "Театры малых городов", директор Дзержинского театра кукол Галина Демахина.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+