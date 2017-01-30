Суд поддержал Нижегородское УФАС в споре с Фондом капремонта МКД по закупке лифтов Бизнес

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Согласно информации, 30 января 2017 года суд подтвердил законность решения УФАС, которое было принято ведомством по результатам рассмотрения жалобы ПАО "Карачаровский механический завод" (КМЗ) на действия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта МКД Нижегородской области" при проведении конкурса на капремонт или



КМЗ оспаривал положения конкурсной документации в части определения предмета закупки и оценки заявок участников по критерию "качество услуг и (или) работ".



Комиссия Нижегородского УФАС посчитала эти претензии обоснованными. "Как показал анализ, техзадание не содержало исчерпывающей информации об объеме выполняемых работ, кроме того, в нем отсутствовали многие существенные параметры установленного в настоящий момент лифтового оборудования. Данный факт ограничивает участников в возможности подготовки конкурентоспособного ценового предложения", - говорится в пресс-релизе.



Кроме того, управление посчитало, что конкурсная документация не определяет методологию оценки по критерию "качество услуг и (или) работ". Это затрудняет оценку объективности и беспристрастности в отношении конкретной заявки.



УФАС также поясняет, что установленный Фондом порядок оценки заявок на участие в конкурсе не позволяет выявить лучшие условия выполнения договора в связи с отсутствием установленной зависимости между количеством присваиваемых баллов по критерию "качество услуг и (или) работ" и представляемыми участниками закупки документами и сведениями в составе заявок.



Фонд капремонта МКД с такими выводами не согласился и обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о признании решения УФАС незаконным. Арбитражный суд поддержал позицию управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области в споре с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) региона по закупке лифтов. Об этом сообщает УФАС.Согласно информации, 30 января 2017 года суд подтвердил законность решения УФАС, которое было принято ведомством по результатам рассмотрения жалобы ПАО "Карачаровский механический завод" (КМЗ) на действия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта МКД Нижегородской области" при проведении конкурса на капремонт или замену 210 лифтов в Нижнем Новгороде.КМЗ оспаривал положения конкурсной документации в части определения предмета закупки и оценки заявок участников по критерию "качество услуг и (или) работ".Комиссия Нижегородского УФАС посчитала эти претензии обоснованными. "Как показал анализ, техзадание не содержало исчерпывающей информации об объеме выполняемых работ, кроме того, в нем отсутствовали многие существенные параметры установленного в настоящий момент лифтового оборудования. Данный факт ограничивает участников в возможности подготовки конкурентоспособного ценового предложения", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, управление посчитало, что конкурсная документация не определяет методологию оценки по критерию "качество услуг и (или) работ". Это затрудняет оценку объективности и беспристрастности в отношении конкретной заявки.УФАС также поясняет, что установленный Фондом порядок оценки заявок на участие в конкурсе не позволяет выявить лучшие условия выполнения договора в связи с отсутствием установленной зависимости между количеством присваиваемых баллов по критерию "качество услуг и (или) работ" и представляемыми участниками закупки документами и сведениями в составе заявок.Фонд капремонта МКД с такими выводами не согласился и обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о признании решения УФАС незаконным.

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