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Бизнес

Сбербанк информирует о старте в Нижегородской области проекта "Выгодный тариф" для клиентов малого и микробизнеса 1 февраля

01 февраля 2017 15:29  [246] Бизнес

Сбербанк информирует о старте в Нижегородской области пилотного проекта "Выгодный тариф" для клиентов малого и микробизнеса, ведущих безналичный расчет, 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, проект реализуется с 1 февраля по 30 апреля. "В рамках нового предложения клиенты могут приобрести различные пакеты услуг, в зависимости от необходимых объемов использования электронных платежных документов. Тариф также включает в себя ведение счета в Сбербанке и использование интернет-банкинга "Сбербанк Бизнес Онлайн", - говорится в сообщении.

"Новый тариф удобен для клиентов сегмента малый и микро бизнес, которые не проводят операции с наличными денежными средствами. Линейка новых пакетов услуг в рамках пилотного проекта "Выгодный тариф" сократит расходы по банковскому обслуживанию и сэкономит до 10% при подключении к одному из безналичных пакетов услуг", - отметил заместитель управляющего головным отделением Сбербанка по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Всеволод Евстигнеев.

СПРАВКА:
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк — один из 14 территориальных банков Сбербанка России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская, Кировская, Владимирская области, республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Филиальная сеть банка включает около двух тысяч подразделений, что обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для всех жителей региона.

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