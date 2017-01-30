Почти на 6% снизился коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области за 2016 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Почти на 6% снизился коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области за 2016 год. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.



Согласно информации, коэффициент смертности детей в возрасте до одного года по итогам прошлого года составил 6,4 смерти на 1 тысячу младенцев, тогда как за 2015 год данный показатель составлял 6,8 (снижение на 5,9%). За отчетный период была зарегистрирована 251 младенческая смерть, в прошлом году – 273 (снижение на 22%).



Среди регионов Приволжского федерального округа наиболее высокий процент младенческой смертности зафиксирован в Ульяновской области (коэффициент 6,8 смерти на 1 тысячу родившихся). Далее идут Саратовская (6,4), Оренбургская (6,4) и Нижегородская области. Самая низкая смертность – в Республиках Чувашия (3,2), Мордовия (4) и Кировской области (5 смертей на 1 тысячу родившихся).



Почти на 6% снизился коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области за 2016 год. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.Согласно информации, коэффициент смертности детей в возрасте до одного года по итогам прошлого года составил 6,4 смерти на 1 тысячу младенцев, тогда как за 2015 год данный показатель составлял 6,8 (снижение на 5,9%). За отчетный период была зарегистрирована 251 младенческая смерть, в прошлом году – 273 (снижение на 22%).Среди регионов Приволжского федерального округа наиболее высокий процент младенческой смертности зафиксирован в Ульяновской области (коэффициент 6,8 смерти на 1 тысячу родившихся). Далее идут Саратовская (6,4), Оренбургская (6,4) и Нижегородская области. Самая низкая смертность – в Республиках Чувашия (3,2), Мордовия (4) и Кировской области (5 смертей на 1 тысячу родившихся). Напомним , в 2015 году коэффициент младенческой смертности в Нижегородской области снизился почти на 13% по сравнению с показателем за 2014 год, когда этот показатель составлял 7,8.

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