Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 объектов-долгостроев в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства горадминистрации.



"Динамика снижения числа проблемных домов-долгостроев в городе недостаточная: на январь 2016 года таких объектов в Нижнем Новгороде было 18, на январь 2017 года - 17", - отмечается в ответе на запрос агентства.



В 2017 году застройщики, по данным департамента, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6-5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); номером 6-6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ "На улице Варварская"); номером 118 по ул.Белинского (ТСЖ "Белинка-118"); номером 4 по ул. Пролетарской ("ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4").







В настоящее время завершаются строительные работы по домам на улицах 1-я и 2-я Оранжерейные. Застройщик планирует ввести объекты в I квартале 2017 года.



По д.4 по ул. Пролетарской информацию предоставило правительство Нижегородской области: в целях завершения строительства проблемного дома предоставлена субсидия из областного бюджета. "В настоящее время достройка уже началась", - рассказали в пресс-службе.







Застройщик дома по ул. Ереванская направил иск в суд о вводе дома в эксплуатацию, так как отсутствует положительное заключение экспертизы по проектной документации.



По остальным шести объектам-долгостроям сроки окончания строительства либо пока не определены, либо имеются проблемы с застройщиком: дом на пересечении улиц Тверская-Славянская, 35; д.30 по ул. Трудовая; группа жилых домов в границах улиц Максима Горького - Трудовая - Ковалихинская; д.1 по ул.Грузинская; группа жилых домов по ул. Ошарская, Ванеева; д.4а по ул. Светлогорская; дом по ул.Деловая-Родионова. Администрация Нижнего Новгорода сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 объектов-долгостроев в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства горадминистрации."Динамика снижения числа проблемных домов-долгостроев в городе недостаточная: на январь 2016 года таких объектов в Нижнем Новгороде было 18, на январь 2017 года - 17", - отмечается в ответе на запрос агентства.В 2017 году застройщики, по данным департамента, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6-5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); номером 6-6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ "На улице Варварская"); номером 118 по ул.Белинского (ТСЖ "Белинка-118"); номером 4 по ул. Пролетарской ("ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4"). Как сообщалось ранее , все эти дома застройщики планировали достроить до конца 2016 года, однако на февраль 2017 года достроены только два из них: дом на пересечении ул. Варварской и Володарского и д. 118 по ул.Белинского. Ввод в эксплуатацию этих домов будет осуществляться в 2017 году в судебном порядке, так как у застройщиков отсутствует часть документов, предусмотренных ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.В настоящее время завершаются строительные работы по домам на улицах 1-я и 2-я Оранжерейные. Застройщик планирует ввести объекты в I квартале 2017 года.По д.4 по ул. Пролетарской информацию предоставило правительство Нижегородской области: в целях завершения строительства проблемного дома предоставлена субсидия из областного бюджета. "В настоящее время достройка уже началась", - рассказали в пресс-службе. Напомним , что три из 17 оставшихся домов-долгостроев (дом по ул. Жукова между домами №8 и №10, дом ЖК "Подсолнухи" по ул. Родионова, жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Б.Печерская-пл. Сенная-Казанская набережная) планируется достроить в 2018 году. В свою очередь, застройщики домов №3 по ул.Голованова и №5 по пер. Гаражный ликвидированы, а сами дома в 2014 году признаны самовольными постройками.Застройщик дома по ул. Ереванская направил иск в суд о вводе дома в эксплуатацию, так как отсутствует положительное заключение экспертизы по проектной документации.По остальным шести объектам-долгостроям сроки окончания строительства либо пока не определены, либо имеются проблемы с застройщиком: дом на пересечении улиц Тверская-Славянская, 35; д.30 по ул. Трудовая; группа жилых домов в границах улиц Максима Горького - Трудовая - Ковалихинская; д.1 по ул.Грузинская; группа жилых домов по ул. Ошарская, Ванеева; д.4а по ул. Светлогорская; дом по ул.Деловая-Родионова.

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