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Общество

Нижегородская администрация сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году

03 февраля 2017 15:08  [540] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 объектов-долгостроев в 2017 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства горадминистрации.

"Динамика снижения числа проблемных домов-долгостроев в городе недостаточная: на январь 2016 года таких объектов в Нижнем Новгороде было 18, на январь 2017 года - 17", - отмечается в ответе на запрос агентства.

В 2017 году застройщики, по данным департамента, планируют ввести в эксплуатацию не менее пяти домов-долгостроев: под строительным номером 6-5 по ул. 1-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); номером 6-6 по ул. 2-я Оранжерейная (ООО "КвартСтрой-НН"); дом на пересечении ул. Варварской и Володарского (ТСЖ "На улице Варварская"); номером 118 по ул.Белинского (ТСЖ "Белинка-118"); номером 4 по ул. Пролетарской ("ЖСК по завершению строительства дома на Пролетарской 4").

Как сообщалось ранее, все эти дома застройщики планировали достроить до конца 2016 года, однако на февраль 2017 года достроены только два из них: дом на пересечении ул. Варварской и Володарского и д. 118 по ул.Белинского. Ввод в эксплуатацию этих домов будет осуществляться в 2017 году в судебном порядке, так как у застройщиков отсутствует часть документов, предусмотренных ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время завершаются строительные работы по домам на улицах 1-я и 2-я Оранжерейные. Застройщик планирует ввести объекты в I квартале 2017 года.

По д.4 по ул. Пролетарской информацию предоставило правительство Нижегородской области: в целях завершения строительства проблемного дома предоставлена субсидия из областного бюджета. "В настоящее время достройка уже началась", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что три из 17 оставшихся домов-долгостроев (дом по ул. Жукова между домами №8 и №10, дом ЖК "Подсолнухи" по ул. Родионова, жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Б.Печерская-пл. Сенная-Казанская набережная) планируется достроить в 2018 году. В свою очередь, застройщики домов №3 по ул.Голованова и №5 по пер. Гаражный ликвидированы, а сами дома в 2014 году признаны самовольными постройками.

Застройщик дома по ул. Ереванская направил иск в суд о вводе дома в эксплуатацию, так как отсутствует положительное заключение экспертизы по проектной документации.

По остальным шести объектам-долгостроям сроки окончания строительства либо пока не определены, либо имеются проблемы с застройщиком: дом на пересечении улиц Тверская-Славянская, 35; д.30 по ул. Трудовая; группа жилых домов в границах улиц Максима Горького - Трудовая - Ковалихинская; д.1 по ул.Грузинская; группа жилых домов по ул. Ошарская, Ванеева; д.4а по ул. Светлогорская; дом по ул.Деловая-Родионова.

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