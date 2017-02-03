Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 3 по 10 февраля 2017 года Культура и отдых

Русский музей фотографии Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 3 по 10 февраля 2017 года3 февраля - начало работы выставки офортов выдающегося русского художника, мастера гравюры, теоретика искусства и писателя Василия Масютина (1884-1955) "Люди и положения". Выставка "Люди и положения" - это серия портретов героев того времени, современников Масютина, находящихся в знакомых нам обстоятельствах, ситуациях, актуальных и спустя столетие. Это уникальная коллекция оригинального художника и мыслителя, состоящая из 27 листов, датируемых 1912-1922 годами. В Нижнем Новгороде собрание представлено впервые. Выставка продлится до 26 февраля (пл. Минина и Пожарского, 2/2), ежедневно с 11:00.5 февраля - третья сказка абонемента "Старые сказки. Читая между строк. Чтец - Елена Дертева. Комментарии "между строк" - искусствовед Анастасия Мезенцева (Верхневолжская набережная, 3). Начало - в 14:00.5 февраля - показ фильма "Манхеттен" режиссера Вуди Аллена в рамках проекта "Фильмы, которые нельзя не смотреть". "Желая бросить опостылевшую работу и привычный круг знакомств, телевизионный сценарист заводит роман с любовницей своего друга. И вновь оказывается в замкнутом круге лжи, лицемерия, пустословия. Неожиданно для себя он делает открытие, что надо больше доверять людям...", - говорится о сюжете киноленты (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 6). Начало - в 17:00.7 февраля - открытие фотовыставки и презентация альбома "Десять отличий". Русский музей фотографии предлагает итог нестандартных фотопутешествий Бориса Силенко. "Десять отличий" - это выставка и фотоальбом, куда вошли фотографии, сделанные в разные годы, на разных континентах (Русский музей фотографии, ул. Пискунова, д. 9А). Начало - в 17:00.9 февраля - мастер-класс художника Леонида Тишкова "Искусство ходьбы по лунной дорожке". В рамках параллельной программы к выставке "Взгляни на дом свой". Начало - в 19:00. На мастер-классе Леонид Тишков поделится секретами мастерства современного художника - как находить сюжеты, как превращать банальное в вечное, как работать с прошлым, используя личный опыт и переживания, а также о возможных путях развития собственного таланта. На примерах проектов, не вошедших в выставку в Арсенале, Леонид расскажет о диалогах с художниками прошлого - Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным, уральским авангардистом Субботиным-Пермяком, поэтом Велимиром Хлебниковым (ГЦСИ "Арсенал", Кремль, корпус 6). Начало - в 19:00.