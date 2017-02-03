"Нижегородская студия Хабенского перешла на финансирование при участии меценатов", - Галина Красильникова Культура и отдых

Галина Красильникова Фото: Соцсеть (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Нижегородская студия Хабенского перешла на финансирование при участии меценатов", - об этом куратор Нижегородской студии творческого развития Константина Хабенского Галина Красильникова сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 6 февраля 2017 года.



По ее словам, на данный момент студия существует автономно, без участия администрации города.



"Сегодня студия существует на деньги неравнодушных меценатов. Мы очень рады, что в нашем городе есть неравнодушные люди, которые готовы поддерживать данную инициативу, которые хотят, чтобы дети занимались и далее. Что касается текущей ситуации, то официального предложения о встрече с Константином Хабенским от администрации города до сих пор не поступало, равно как и предложения о любых вариантах и возможностях для сотрудничества. Я считаю, что если бы администрация действительно хотела найти решение этой проблемы, она бы его нашла. Конечно, мы ждем, что вопрос окончательно решится, когда в марте сам Константин Юрьевич приедет на фестиваль, но пока ситуация остается решенной не до конца", – отметила Красильникова.



Она также уточнила, что на данный момент по-прежнему существует задержка с выплатой заработной платы педагогам студии.



"Чтобы начать платить зарплату, педагогов нужно трудоустроить. Вопрос сейчас как раз решается, как только мы их официально оформим, все долги будут отданы в полном объеме. С 7 ноября 2016 года занятия в студии возобновились в полном объеме", – подвела итог куратор студии.



В свою очередь начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры Владимир Кучеров отметил, что представители студии говорили о том, что ими будут предоставлены такие документы, как устав организации и программа занятий, а также ряд других документов, чтобы дать департаменту законные основания участвовать в финансировании проекта.



"На сегодняшний день у нас их пока нет. Могу сказать, что задолженности по зарплате перед педагогами студии нет. Все взятые на себя в 2016 году обязательства администрация города выполнила. На данный момент никто из педагогов студии не состоит в трудовых отношениях с муниципалитетом", - уточнил Кучеров.



"Нижегородская студия Хабенского перешла на финансирование при участии меценатов", - об этом куратор Нижегородской студии творческого развития Константина Хабенского Галина Красильникова сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород" 6 февраля 2017 года.По ее словам, на данный момент студия существует автономно, без участия администрации города."Сегодня студия существует на деньги неравнодушных меценатов. Мы очень рады, что в нашем городе есть неравнодушные люди, которые готовы поддерживать данную инициативу, которые хотят, чтобы дети занимались и далее. Что касается текущей ситуации, то официального предложения о встрече с Константином Хабенским от администрации города до сих пор не поступало, равно как и предложения о любых вариантах и возможностях для сотрудничества. Я считаю, что если бы администрация действительно хотела найти решение этой проблемы, она бы его нашла. Конечно, мы ждем, что вопрос окончательно решится, когда в марте сам Константин Юрьевич приедет на фестиваль, но пока ситуация остается решенной не до конца", – отметила Красильникова.Она также уточнила, что на данный момент по-прежнему существует задержка с выплатой заработной платы педагогам студии."Чтобы начать платить зарплату, педагогов нужно трудоустроить. Вопрос сейчас как раз решается, как только мы их официально оформим, все долги будут отданы в полном объеме. С 7 ноября 2016 года занятия в студии возобновились в полном объеме", – подвела итог куратор студии.В свою очередь начальник отдела экономики, финансирования и бухгалтерского учета департамента культуры Владимир Кучеров отметил, что представители студии говорили о том, что ими будут предоставлены такие документы, как устав организации и программа занятий, а также ряд других документов, чтобы дать департаменту законные основания участвовать в финансировании проекта."На сегодняшний день у нас их пока нет. Могу сказать, что задолженности по зарплате перед педагогами студии нет. Все взятые на себя в 2016 году обязательства администрация города выполнила. На данный момент никто из педагогов студии не состоит в трудовых отношениях с муниципалитетом", - уточнил Кучеров. Напомним , что нижегородская администрация подтверждала готовность финансирования студии Хабенского по итогам встречи с представителем фонда Ляйсян Машуриной в ноябре 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+