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Около 5,5 тысяч нижегородских семей включено в реестр участников программы "Жилье для российской семьи" на 1 февраля 2017 года

08 февраля 2017 16:35  [549] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 5,5 тысяч нижегородских семей включено в сводный реестр участников программы "Жилье для российской семьи" по данным на 1 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на министерство социальной политики региона.

Согласно информации, в сводный реестр включено 5546 семей. Принять участие в программе имеют право 27 категорий граждан. Полный список участников программы размещен на сайте.

В ходе инспекционной поездки на строительную площадку в пос. Новинки губернатор Валерий Шанцев сообщил, что в Нижегородской области в программу включились более двух тысяч семей, 630 уже получили ключи от своих квартир.

Как сообщили в министерстве строительства области, детский сад на 240 мест в пос. Новинки будет построен в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы. Субсидии из федерального бюджета составят 161 808,3 тысяч рублей, финансирование из областного бюджета - 48 078 тысяч рублей и 6 114,39 тысяч рублей - за счет средств местного бюджета.

По информации минстроя, всего в Новинках по программе "Жилье для российской семьи" уже введено в эксплуатацию 28,4 тысяч кв. м жилья, до конца 2017 года будет возведено еще 58,9 тысяч кв.м.

"Всего в регионе в данной программе участвуют пять застройщиков, которые до конца срока реализации этой программы - декабрь 2017 года - должны полностью выполнить взятые на себя обязательства и построить еще 123, тыс кв. м", - пояснил замминистра строительства области Олег Мясников.

Председатель Ассоциации малоэтажного строительства Нижегородской области Шамиль Мансуров в свою очередь отметил, что "с начала реализации в России указанной программы регион стабильно входит в тройку лидеров по стране, как по количеству участников, так и по уже сданным квартирам".

Как сообщалось в августе 2016 года, облправительство расширило перечень участников программы "Жилье для российской семьи". В соответствии с документом, участниками программы теперь могут быть граждане, работающие в Пенсионном фонде, Фонде ОМС или Фонде соцстрахования; граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; родители умерших ветеранов боевых действий и их супруги, не вступившие в повторный брак; ветераны труда; учащиеся вузов и организаций среднего профессионального образования; пенсионеры, в том числе военные и граждане старше 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей.

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