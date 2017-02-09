Нижегородский писатель Захар Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей Культура и отдых

Захар Прилепин (Евгений Прилепин) Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Нижегородский писатель Захар Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина.



Согласно информации, 7 февраля 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 16 премий по 1 млн рублей каждая присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. Одну из таких премий за роман "Обитель" получил писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом Захар Прилепин.











СПРАВКА:

Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.



Публикуется с 2003 года. Проза: "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Шеф-редактор сайта "Свободная пресса". Колумнист газеты "Известия". Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ "Соль" и "Чай с Захаром" на телеканалах РЕН ТВ и "Царьград". Женат, воспитывает четверых детей. Нижегородский писатель Захар Прилепин получил премию правительства РФ в размере 1 млн рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте кабмина.Согласно информации, 7 февраля 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому 16 премий по 1 млн рублей каждая присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. Одну из таких премий за роман "Обитель" получил писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом Захар Прилепин. Напомним , в конце января Захар Прилепин получил премию имени Иво Андрича за "Обитель" и "Семь жизней". Напомним также , что в 2014 году Прилепин с романом "Обитель" стал лауреатом девятой Национальной литературной премии "Большая книга". Как сообщалось ранее , осенью 2017 года Александр Велединский планирует начать съемки фильма по роману "Обитель".СПРАВКА:Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.Публикуется с 2003 года. Проза: "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Шеф-редактор сайта "Свободная пресса". Колумнист газеты "Известия". Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ "Соль" и "Чай с Захаром" на телеканалах РЕН ТВ и "Царьград". Женат, воспитывает четверых детей.

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