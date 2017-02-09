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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки

09 февраля 2017 16:08  [445] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 9 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что 32-летний подозреваемый совершил эти преступления вечером 6 мая 2016 года в своей квартире, расположенной в доме на ул. Напольно-Выставочной Канавинского района.

По версии следствия, он в этот вечер в нетрезвом состоянии после неудачного поиска якобы находящихся в помещении квартиры наркотических средств, избил девятилетнюю дочь, нанеся ей несколько ударов по лицу.

После того, как 42-летняя мать девочки вступилась за ребенка, мужчина нанес ей ножевое ранение в живот. Затем он, усадив домочадцев на диван и держа в руке нож, угрожал жене и дочери убийством.

Соседи, услышав крики из расположенной рядом квартиры, решили выяснить, что там происходит, но мужчина запретил своей семье открывать дверь. Однако после того, как у соседей выбежала на лестничную клетку и залаяла собака, он сам вышел в подъезд и нанес американскому стаффордширскому терьеру не менее девяти ножевых ранений, от которых животное скончалось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель в присутствии малолетних). Мужчина признал вину только по обвинению в жестоком обращении с животными.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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