Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство жены, избиении дочери и убийстве собаки. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 9 февраля 2017 года.Следователи полагают, что 32-летний подозреваемый совершил эти преступления вечером 6 мая 2016 года в своей квартире, расположенной в доме на ул. Напольно-Выставочной Канавинского района.По версии следствия, он в этот вечер в нетрезвом состоянии после неудачного поиска якобы находящихся в помещении квартиры наркотических средств, избил девятилетнюю дочь, нанеся ей несколько ударов по лицу.После того, как 42-летняя мать девочки вступилась за ребенка, мужчина нанес ей ножевое ранение в живот. Затем он, усадив домочадцев на диван и держа в руке нож, угрожал жене и дочери убийством.Соседи, услышав крики из расположенной рядом квартиры, решили выяснить, что там происходит, но мужчина запретил своей семье открывать дверь. Однако после того, как у соседей выбежала на лестничную клетку и залаяла собака, он сам вышел в подъезд и нанес американскому стаффордширскому терьеру не менее девяти ножевых ранений, от которых животное скончалось.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель в присутствии малолетних). Мужчина признал вину только по обвинению в жестоком обращении с животными.Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.